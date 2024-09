25 Jahre Einsatz für die Region: Der Naturpark Südschwarzwald e. V. feiert Jubiläum mit einem bunten Veranstaltungsprogramm

Am 1. Februar 1999 wurde durch zahlreiche Akteur:innen aus der Region der Naturpark Südschwarzwald e. V. gegründet. 25 Jahre später feiert der Naturpark seinen Geburtstag mit zahlreichen Aktionen und zeigt seine vielen Facetten: schützenswerte Natur, Erholungsregion und eine traditionsreiche Kulturlandschaft prägen das Bild. Unter dem Slogan „Eine Region gestaltet ihre Zukunft“ setzt sich der Naturpark Südschwarzwald aktiv für eine nachhaltige Entwicklung des ländlichen Raumes ein. Der Naturpark Südschwarzwald e. V. ist als Moderator, Impulsgeber und Netzwerker auf einer Fläche von 394.000 Hektar und in 115 Mitgliedsgemeinden aktiv und konnte in den vergangenen Jahren rund 1.500 Projekte mit etwa 14 Millionen Euro fördern. Die zahlreichen Menschen, die im Naturpark leben, arbeiten und sich ehrenamtlich engagieren, bilden die Basis für Ideen und Vorhaben, die gemeinsam angegangen werden.

Im Jubiläumsjahr laden nun verschiedene Events Interessierte und Freunde zum gemeinsamen Feiern ein, z.B. wird am 13. September, 14.45-19 Uhr zu einem Weide-Erlebnistag am Feldberg eingeladen, während am 12. Oktober, 13-16.30 Uhr die Jubiläumsführung „Naturkatastrophe – menschliche Schicksale – gravierende Landschaftsveränderung im Wagnerstal“ stattfindet. Bis 13. Oktober finden außerdem noch zahlreiche Märkte im gesamten Südschwarzwald statt.

Weitere Termine: www.naturpark-­jubilaeum.de