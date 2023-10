Auf einen letzten Jib mit… Fresh Life Records, Freiburger Drum and Bass-/Dubstep Label

Vor genau zwei Jahren, und damit zum Auftakt der Mixtape-Seite, trafen wir die Jungs von Fresh Life Records. Nun meldet sich das Label am 6. Oktober, 22 Uhr im E-Werk für eine letzte Party zurück – dann ist Schluss. Redakteur Fabian Lutz hat Tim und Jérémy getroffen, um über das Ende von Fresh Life zu sprechen – und über neue Anfänge.

Mixtape: Eure Party am 6. Oktober steht unter dem Titel „The Last Voyage“. Keine Lust mehr auf Drum and Bass?

Tim: Doch, natürlich! Wir bleiben dem Drum and Bass wahrscheinlich unser ganzes Leben verbunden. Wobei ich aktuell weniger auflege und eher Hip-Hop und Funk höre.

Jérémy: Mittlerweile höre ich auch häufiger andere Musik und spiele die auch. Aber Drum and Bass bleibt natürlich meine Liebe.

Mixtape: Also ist nicht die Musik der Grund, dass ihr euer Label auflöst?

Jérémy: Nein, das liegt an ganz unterschiedlichen Sachen. Wir werden uns mit einem offiziellen Statement dazu noch genauer äußern. Ein Grund war, dass sich durch die Professionalisierung vieles irgendwann gezwungen angefühlt hat. Für die Zukunft wollen wir wieder, dass die Dinge aus dem Bauch kommen.

Tim: Social Media hat auch alles sehr schnelllebig werden lassen. Das ist generell ein Trend im Genre, der uns nicht gefällt. Trotz allem war es natürlich keine leichte Entscheidung.

Jérémy: Die gegenseitige Wertschätzung für die gemeinsame Arbeit bleibt aber!

Tim: Natürlich, und zudem gibt es ja auch eine Legacy. Fresh Life sind ja nicht nur wir, sondern auch andere Artists. Wir wollen natürlich, dass die weiter gehört werden. Die Kanäle sollen natürlich bleiben.

Mixtape: Apropos Legacy. Eure letzte Party hat ein eindrückliches Line-Up. The Clamps als Drum and Bass-Urgestein ist Headliner – und auch sonst ist viel los. Gut vernetzt habt ihr euch über die Jahre in jedem Fall.

Tim: Definitiv. Seit unserer letzten Party haben wir enorm dazugelernt. Das ist natürlich auch der Professionalisierung zu verdanken. Keine Sekunde der Arbeit am Label war Verschwendung.

Mixtape: Ihr habt auch einen guten Draht zum E-Werk, wo ihr schon eure zweite Party veranstaltet. Öffnen sich dort gerade neue Räume für die Subkultur?

Jérémy: Es ist voll schön zu sehen, wie das E-Werk unserer Kompetenz im Booking vertraut. Dort zu veranstalten ist aber auch deutlich komplexer als etwa im ArTik. Der Anspruch hat uns aber auch geholfen, mehr Konzept in unsere Partys zu bringen. Vom Artwork, das der italienische Comiczeichner und Freund Alessio Ciferri für uns gestaltet hat, bis hin zu den Visuals von Calvin Herchenbach und Points, die eigens für die Party programmiert werden. Ich weiß nicht, ob wir so weit gegangen wären, wenn wir unser Leben lang nur in Jugendzentren veranstaltet hätten.

Tim: Aber no front gegen die Jugendzentren. (lacht)

Mixtape: Zu jedem Rückblick gehören die Highlights. Was waren die für euch?

Tim: Das klingt vielleicht pathetisch, aber für mich sind das nicht nur die Events, sondern auch das, was zwischenmenschlich abging. Immer wenn wir uns getroffen haben, haben wir gelacht. Auch Michi, der jetzt nicht dabei ist, weil er in Berlin lebt, gehört dazu. Er hat mit seinen Designerskills übrigens richtig schöne Artworks gebastelt. Auch wenn Corona eine Scheißzeit war, haben wir mit unseren Streams echt viel rausgeholt. Wir können stolz auf uns sein.

Jérémy: Ein Highlight war für mich der Stream von einem geheimen, sehr geschichtsträchtigen Ort, den ich hier nicht nennen kann. Der Stream war nur kurz online. Das war sehr geil.

Mixtape: Und was kommt jetzt?

Jérémy: Seit etwa einem Jahr habe ich mein Alias Lunatiq hinter mir gelassen und spiele jetzt unter dem Namen STOKKER. Mit meinem Projekt Vitamin Cool spiele ich zudem alles, was nicht in diese klassische DnB-Schiene passt: Breakbeats, 160 BPM, Footwork, eher experimentell.

Tim: Ich bin schon seit einiger Zeit bei Locktanz involviert, die auch am 6. Oktober auflegen werden. Ansonsten will ich mich von den klassischen Strukturen beim Auflegen freier machen, den Sound diverser gestalten und experimentieren.

Mixtape: Danke ihr beiden für das Interview! Wir sehen uns am 6. Oktober im E-Werk!