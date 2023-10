Gemeinsam gegen die Angst: Welttag Seelische Gesundheit vom 10.-19. Oktober in Freiburg

Wir brechen uns den Arm, gehen ins nächstgelegene Krankenhaus, wo der Arm eingegipst wird und nach ein paar Wochen ist die Angelegenheit überstanden. Die Seele hingegen erfordert im Falle einer Verletzung eine gänzlich andere Herangehensweise, sie kann nicht einfach zugepflastert, genäht oder, um im Bild zu bleiben, eingegipst werden. Tatsache ist, dass die Anzahl von psychischen Erkrankungen in Deutschland in den letzten Jahren angestiegen ist, gleichzeitig ist zu konstatieren, dass viele Betroffene und ihre Angehörige sich aus Angst vor etwaiger Stigmatisierung nicht trauen, öffentlich oder privat darüber zu sprechen. Um auf eben diese komplexe Thematik global aufmerksam zu machen, findet seit 1992 jährlich der Welttag der geistigen Gesundheit statt.

In Freiburg finden in diesem Rahmen vom 10. bis zum 19. Oktober 2023 verschiedene Veranstaltungen statt, welche sich mit unterschiedlichen Aspekten der seelischen Gesundheit befassen. So wird Dr. Eberhard Hof am 11. Oktober, um 16 Uhr, im Zentrum für Psychiatrie Emmendingen (Konferenzraum Rollerhaus, Neunbronnstraße 25) einen Vortrag mit Blick auf Stress- und Angstbewältigungsstrategien im Alltag halten. Ferner findet am 12. Oktober, 15:30 Uhr, eine Führung von Suanna Czech-Leopold rund um das Freiburger Münster statt (Treffpunkt: Münsterforum, Herrenstraße33), mit dem Ziel, auf die besondere Atmosphäre und Spiritualität des Bauwerks einzugehen.

Am Mittwoch, 18. Oktober, 18:30 Uhr, (Münsterforum, Herrenstraße 33), nimmt Professor Dr. Dr. Katharina Domschke Direktorin der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie des Universitätsklinikum das Thema der Alltagsangst in den Blick. Im Zuge von Corona-Pandemie, Ukrainekrieg und Klimawandel hat die Thematik Angst vor der Gegenwart und Zukunft wesentlich an Bedeutung gewonnen. Ergänzt wird ihr Vortrag durch eine performative Erzählung von Lisa und Tanja Hoffman.

Federführend bei der Koordinierung und Durchführung der Veranstaltungen sind u.a. die Psychiatriekoordination Stadt Freiburg, die Gemeinde Psychiatrischer Verbund Freiburg sowie die Jugendberatung Freiburg e.V..