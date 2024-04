Art’Rhena: Wilde Meinungen, stumme Tänze und Oper

Besonders prall ist das Programm der Art‘Rhena im April. Die Theatergruppe Le gourbi bleu macht sich am 3. April, 15 Uhr auf einen emotionalen Weg, inmitten einer riesigen Blase – bis es „plopp“ macht und sie der Welt und den Zuschauenden gegenübersteht. Ein nonverbables Stück ab 3 Jahren. Im Anschluss findet ein Gefühlsworkshop der Theatergruppe statt. „Irgendwas mit Meinung“ bietet Bene Reinisch am 12. April, 20 Uhr an. Zwischen Kabarett und Stand-Up geht es um Akademikerfamilien, Punks und schwäbische Wurzeln. Sein französisches Gegenüber ist Alexis Le Rossignol mit seiner Show „Le sens de la vie“ am 13. April, 20 Uhr. Mit Witz und Gemütlichkeit werden die Schwächen der Gesellschaft portraitiert. Ebenfalls in französischer Sprache präsentiert sich am 20. April, 20 Uhr die Opéra national du Rhin. Das legendäre 60s-Musical „Les Fantasticks“ kommt hier in der Pocket-Fassung auf die Bühne. Für alle zwischen 9 bis 99 Jahren. Ein seltsames Paar steht schließlich am 26. April, 15 Uhr vor den Zuschauenden. Ohne Worte erzählen und tanzen Comme si in „Deux Rien“ den Alltag, der aus kleinen Missgeschicken, Gelächter und starken Emotionen besteht. Ein poetisches Schauspiel für die ganze Familie (ab 5 Jahren).

Weitere Infos: www.artrhena.eu