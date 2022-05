artist in residence:: Sophie Musoyan im Kulturwerk T66 Freiburg

Die armenische Künstlerin Sophie Musoyan konzentriert sich in ihrer künstlerischen Arbeit auf Druckgrafik, traditionelle sowie digitale Kunst. Seit Januar lebt und arbeitet sie in Freiburg im Rahmen des vom KulturDialog Armenien initiierten Internationalen Kunstaustauschprogramms mit dem AtelierMondial und der Stadt Freiburg und ist damit die 8. Teilnehmerin des International Arts Exchange Programs. Ohne Zweifel beeinflusste ihr neues Umfeld die Werke, die vom 22. Mai bis 19. Juni im Kultuwerk T66 gezeigt werden. Diese Arbeiten wurden hauptsächlich mit Techniken des Siebdrucks, der Linolätzung und einer Mischtechnik zwischen Linolschnitt und Aquarell hergestellt. Für Sophie ist jede neue Arbeit ein Experiment, in dem sie den perfekten Weg sucht, um die Ideen und Gefühle hinter ihrer Kunst auszudrücken. Die Themen ihrer Kunst sind konzeptionell, sie fügt ihren Arbeiten zum Nachdenken anregende Schichten hinzu. In endloser Bewegung und Veränderung ist diese Verschmelzung von Metall, Rost und Abstraktion das Ergebnis des sich verändernden Denkens und der Entwicklung der Kunst.

Sophie Musoyan: Temporär. Kulturwerk T66, Talstraße 66, 79102 Freiburg im Breisgau. 22. Mai bis 19. Juni 2022. Vernissage: Sonntag, 22. Mai 2022, 18 Uhr