Art Song Challenge 2025: Fünf internationale Festivals rufen zur innovativen Lied-Challenge auf

Die führenden Lied-Festivals Heidelberger Frühling, Liedstadt, Schubertíada, Leeds Lieder sowie LIEDBasel vereinen in diesem Jahr erstmals ihre Kräfte, um junge Künstler:innen zu fördern, das Kunstlied neu zu entdecken und etablierte Strukturen zu hinterfragen. Bis 15. April können sich Künstler:innen für die Art Song Challenge (ASC) 2025 bewerben. „Gemeinsam mit neuen Künstler:innen möchten wir Lied neu denken. Mit einem offenen Bewerbungsprozess schaffen wir mehr Chancengerechtigkeit und geben verborgenen Talenten die Bühne, die sie verdienen”, so Julian Prégardien und Kian Jazdi vom Liedstadt Festival.

Die Art Song Challenge (ASC) 2025 entsteht als Antwort auf den Eurovision Song Contest, der im Mai 2025 das Kulturgeschehen in Basel und der Schweiz prägen wird. Inspiriert vom Wettbewerbsfieber des ESC lädt die ASC junge Musiker:innen ein, ihre eigene Vision des Liedes in einem neuen, offenen Format zu präsentieren. „Es geht darum, Tradition und Innovation zu vereinen – und genau das macht die Art Song Challenge einzigartig“, so Victor Medem (Schubertiada). Die vielversprechendsten Einsendungen werden mit Konzertauftritten bei den Partnerfestivals ausgezeichnet – sowie einer Gage von 1.000 € pro Person plus Reisekosten. Zusätzlich wird ein Online-Publikumspreis in Höhe von 1.000 € vergeben.

“Lieder sind ein weltumspannendes Phänomen. Sie berühren, sie gehen uns Menschen an. Egal in welchem Lebensalter begleiten sie uns, geben Halt, inspirieren, spenden Trost oder geben uns Orientierung. Lieder gehören zum identitätsstiftenden Schatz jeder Kultur. Das zeigt der European Song Contest Jahr für Jahr, genauso wie das rege Konzertleben rund um das Kunstlied in Europa. Als Heidelberger Frühling, in dessen DNA das Lied tief verankert ist, ist uns die Unterstützung der Art Song Challenge eine Herzensangelegenheit. Wir freuen uns mit LIEDBasel und den anderen Partnerfestivals auf die kreativen Einsendungen, die die enorme Vielfalt des Liedes widerspiegeln werden”, so Anselm Cybinski vom Heidelberger Frühling.

Weitere Infos zur Anmeldung: liedbasel.ch/art-song-challenge-2025