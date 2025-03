Künstlergespräch in der Fondation Beyeler: Digitale Landschaften mit dem dänischen Künstler Jakob Kudsk Steensen

Helga Christoffersen, Kuratorin des Buffalo AKG Art Museum, spricht am 26. März, 18:30 Uhr mit dem dänischen Künstler Jakob Kudsk Steensen in der Fondation Beyeler über sein künstlerisches Schaffen sowie seine digitale Installation „Boreal Dreams“, die im Auftrag der Fondation Beyeler geschaffen wurde und begleitend zur Ausstellung „Nordlichter“ Premiere feiert. In der Installation „Boreal Dreams“ setzt sich der Künstler mit den Auswirkungen der Klimakrise auf das Ökosystem der borealen Zone auseinander. Er kreiert virtuelle Landschaften, die auf wissenschaftlicher Datenerhebung und Gaming-Technologie beruhen. Das Gespräch findet auf Englisch statt. Die Veranstaltung ist im Museumseintritt inbegriffen, die Ausstellungen können im Vorfeld der Veranstaltung besichtigt werden.

