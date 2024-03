Anna Schwehr ist Kalinowski-Preisträgerin 2024

Anna Schwehr, Absolventin der Staatlichen Kunstakademie Karlsruhe, erhält den diesjährigen Kalinowski-Preis. Die Stiftung Kunstfonds vergibt den mit 10.000 Euro dotierten Förderpreis der Nachlass-Stiftung Prof. Horst Egon Kalinowski in diesem Jahr zum achten Mal. Die Künstlerin Anna Schwehr setzte sich gegen 56 weitere Bewerbungen durch und wurde durch eine Fachjury, bestehend aus den Künstler:innen Beate Engl, ausgewählt.

Die Entscheidung der dreiköpfigen Jury fiel einstimmig aus. Schwehrs Werk, das von Druck über Skulptur und Installation reicht, überzeugte die Jury in seiner Komplexität und mit seinen vielschichtigen bildgeschichtlichen Bezügen. Die Arbeiten Anna Schwehrs basieren in der Regel auf einer umfangreichen Recherchearbeit, in sie sich mit gesellschaftlichen Phänomenen wie raumzeitlichen Gefügen, der Logik sozialer Mechanismen sowie mit der Generierung und Wahrnehmung von Bild- und Sprachsystemen beschäftigt. Das Ergebnis sind Skulpturen, Objekte und multimediale Installationen, in denen neben Projektionen oft auch Soundelemente eine zentrale Rolle spielen. Die Arbeiten bieten den Betrachter:innen Raum für freie Assoziationsketten, für Projektionen und Fiktion.

Anna Schwehr, 1992 in Pforzheim geboren, studierte zunächst an der Staatlichen Akademie der Bildende Künste Stuttgart, bevor sie 2017 an die Staatliche Kunstakademie Karlsruhe wechselte. Dort absolvierte sie 2019 als Studentin von Prof. Helmut Dorner ihr Diplom und wurde anschließend Meisterschülerin bei Prof. John Bock. Mit ihren Arbeiten war Schwehr bereits in vielen Ausstellungen präsent, u.a. im Kunstverein Heilbronn und im Kunsthaus Baselland. Weitere Infos zur Künstlerin: www.annaschwehr.com

Horst Egon Kalinowski, Düsseldorfer Bildhauer und Grafiker, gründete 2011 eine Nachlass-Stiftung, die seit seinem Tod 2013 sein Lebenswerk bewahrt und öffentlich zugänglich hält. Dem testamentarischen Wunsch Kalinowskis folgend, lobt die Stiftung den aus Erträgen finanzierten Kalinowski-Preis für Absolvent:innen der Staatlichen Kunstakademie Karlsruhe aus, an der Kalinowski von 1972 bis 1989 lehrte.