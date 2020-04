Kids | April 2020 | von Redaktion Aktion „Bücher für Kinder“ der Stadtbibliothek Freiburg Die Stadtbibliothek startet ab sofort die Aktion „Bücher für Kinder“. Der Medienbestand der Kinder- und Jugendbibliothek am Münsterplatz wurde vor der Schließung nahezu komplett ausgeliehen. Durch die großzügige finanzielle Unterstützung der Matthias-Ginter-Stiftung besteht nun aber die Möglichkeit, neue Kinderbücher zu bestellen und diese trotz geschlossener Bibliothek nach Hause zu liefern. Die Stiftung finanziert die Neuanschaffung und den mit der Auslieferung verbundenen Aufwand mit einem Betrag von 15.000 Euro. Die neuen Bücher werden zu Buchpaketen zusammengestellt, die nach der Bestellung per Velokurier zu den Kindern nach Hause gebracht werden. © Stadtbibliothek Freiburg Und so geht’s: Im Online-Katalog der Stadtbibliothek werden unter www.freiburg.de/stadtbibliothek die gewünschten Bücher ausgesucht. Sie müssen ausleihbar sein, Vorbestellungen sind im Moment leider nicht möglich. Die Bestellung muss jeweils Titel und Autor des Buches enthalten. Die Bestellung erfolgt online oder per Telefon. Voraussichtlich ab Mittwoch, 8. April ist die E-Mail-Adresse kinderbuecher@stadt.freiburg.de freigeschaltet, und die Buchbestellung samt Name, Adresse und Bibliotheksausweisnummer kann per Mail geordert werden. Der Velokurier liefert in den Folgetagen die Bücher an die Adresse der Kinder aus, über den voraussichtlichen Zeitpunkt informiert die Stadtbibliothek per E-Mail. Bis dahin und darüber hinaus kann dieser Service montags bis freitags von 10 bis 15 Uhr unter folgenden Telefonnummern in Anspruch genommen werden: Fahrbibliothek: 0761 / 201- 2250 Stadtteilbibliothek Mooswald: 0761 / 201- 2280 Stadtteilbibliothek Haslach: 0761 / 201- 2260 Mediothek Rieselfeld: 0761 / 201- 2270 Kunstausstellung in Kenzingen aufgeschoben! Neu: DRK-Versorgungsdienst »

