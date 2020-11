ABGESAGT: Basler Weihnacht vom 26. November bis 23. Dezember 2020

Die Basler Weihnacht, die in diesem Jahr vom 26. November bis 23. Dezember stattfinden sollte, wurde nun auf Grund der rasanten Negativentwicklung in Bezug auf die Fallzahlen der Corona-Pandemie abgesagt.

Das Herzstück der Basler Weihnacht wäre auch in diesem Jahr der Weihnachtsmarkt auf dem Barfüsser- und dem Münsterplatz gewesen. In dem Labyrinth aus rustikalen, kreativ dekorierten Holzchalets erstrahlen die Lichterketten in festlichem Glanz. Auch in diesem turbulänten Jahr hätte es die Basler Weihnacht rund 80 Händler*innen und Kunsthandwerker*innen aus der ganzen Schweiz ermöglicht, ihre schönsten Waren anzupreisen. Von regionaler Feinkost bis zu Schmuckstücken und Spielwaren – da ist für jedes Alter etwas dabei. Das Riesenrad, welches anlässlich des 550-Jahre-Jubiläums der Basler Herbstmesse bis Ende des Jahres auf dem Münsterplatz steht, wäre wohl eines der Highlights in diesem Jahr geworden.

Nicht nur aber besonders während der Weihnachtszeit verführt Basel mit einem reichen kulturellen Angebot. Passend zur Jahreszeit präsentieren verschiedene Museen Ausstellungen, die Kirchen bieten festliche Konzerte und im Theater Basel öffnet sich jeden Tag ein neues Türchen des literarisch-musikalischen Adventskalenders. Welche weihnachtlichen Angebote der kulturellen Institutionen gegebenenfalls noch geöffnet haben und weitere Infos finden Sie unter www.baslerweihnacht.ch.

Bildquellen Weihnachtsmarkt auf dem Barfüsserplatz: Andreas Gerth