65 Jahre nach ihrer Entdeckung: Immenhäuser Gutenberg-Bibel jetzt auch online zugänglich

Die Immenhäuser Gutenberg-Bibel, Eigentum der Kirchengemeinde Immenhausen und seit 1978 in der Universitätsbibliothek Kassel aufbewahrt, sorgte bei ihrer Entdeckung vor 65 Jahren für Schlagzeilen. Nun sind die kostbaren Handschriften auch digital zugänglich.

Als im November 1958 eine Gruppe von Konfirmand:innen beim Aufräumen des alten Dachbodens im Pfarrhaus von Immenhausen auch einige alte Bücher fand, da ahnte niemand, dass es ein Sensationsfund werden würde. Denn zwischen all den alten Büchern entdeckten die Jugendlichen einen Band der Gutenberg-Bibel. Und tatsächlich sollte es noch über fünfzehn Jahre dauern, bis die Forschung dem Immenhäuser Schulrektor Friedrich-Karl Baas Glauben schenkte, der das fragliche Buch schon bald als ein Exemplar der 42-zeiligen Gutenberg-Bibel identifiziert hatte. Erst 1975 konnte daher die ‚Immenhäuser Gutenberg-Bibel‘ der Öffentlichkeit präsentiert und offiziell als Nummer 48 in das Verzeichnis der weltweit noch erhaltenen Exemplare eingetragen werden.

Zusammen mit den kostbarsten Handschriften der Universitätsbibliothek Kassel wie beispielsweise dem Hildebrandlied und dem ‚Kasseler Willehalm‘ war die Immenhäuser Bibel dann von 1978 bis 2013 Teil einer Dauerausstellung im eigens hierfür erbauten Ausstellungstresor der Murhardschen Bibliothek am Brüder-Grimm-Platz.

Auf Wunsch der Kirchengemeinde Immenhausen erhielten im Herbst 2023 die Gemeindemitglieder wieder einmal die Möglichkeit, ‚ihre‘ Gutenberg-Bibel im Rahmen einer Sondervorführung in den Räumen der Murhardschen Bibliothek zu besichtigen. Ein guter Anlass auch für die Bibliothek, das bislang nur spärlich fotografisch dokumentierte Immenhäuser Exemplar mit modernster Technik erstmals vollständig und in hoher Bildqualität zu digitalisieren und der Allgemeinheit über das Repositorium ORKA [https://orka.bibliothek.uni-kassel.de/viewer/image/1701858288309/] der UB/LMB Kassel elektronisch zur Verfügung zu stellen.