52. Emmendinger Künstlermarkt im April

Zum 52. Mal findet vom 9. – 10. April 2022 der traditionelle Emmendinger Künstlermarkt statt. Auch in diesem Frühjahrt verwandeln sich die Straßen, Gassen und Winkel der gesamten Emmendinger Innenstadt in eine bunte Budenlandschaft. Vom Emmendinger Tor bis zum Bahnhof und von der Theodor-Ludwig-Straße bis zum neuen Rathaus und bis in die obere Markgrafenstraße lassen sich an den Ständen der Künstler*innen große und kleine Schätze entdecken.

Über 180 Aussteller*innen aus ganz Deutschland und dem benachbarten Ausland reisen in diesem Jahr an, um am Samstag von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr vielfältige und kreative Waren anzubieten. Darunter sind auch wieder zahlreiche Künstler*innen die zum ersten Mal in Emmendingen zu sehen sind. Bilder, Skulpturen, Tuch und Ton, skurrile Metallfiguren und vieles mehr können Kunstliebhaber*innen bewundern und natürlich auch erstehen. An vielen Ständen können die Besucher*innen den Kunstschaffenden sogar über die Schulter schauen und hautnah einen Einblick in deren Handwerk bekommen.

Auch in diesem Jahr kann aufgrund der Corona Pandemie der Emmendinger Kleinkunstpreis im Schlosskeller nicht stattfinden. Es wird dafür aber ein Benefizprogramm auf Spendenbasis im Schlosskeller geben. Der Zirkus Wibbelstetz, gemeinsam mit dem Artistiktheater Magic aus Emmendingen, zeigen vergnügliche Unterhaltung mit Akrobatik, Zauberei, Jonglage und mehr für die ganze Familie ab 4 Jahren. Die Vorführungen finden Samstag und Sonntag, je um 15 und 16:30 Uhr statt. Die Erlöse gehen an das Glücksstübli (Ukrainehilfe) aus Elzach.

Liebhaber*innen von frischem und regionalem Obst und Gemüse sowie Selbst- und Eingemachtem finden beim Samstagsmarkt ab 8 Uhr in der Bahnhofstraße allerlei Feines und Leckeres für außergewöhnliche Gaumenfreuden.

52. Emmendinger Künstlermarkt. Samstag, 9. April, von 10 – 18 Uhr und Sonntag, 10. April, von 11 – 18 Uhr. Info: 07641/55615 oder im Internet unter www.spielspirale.de sowie auf Facebook und Instagram.