25 Jahre Fondation Beyeler: “Friday Beyeler” präsentiert kreative Plattform für zeitgenössische Kunst an 14 Abenden

Anlässlich ihres 25-jährigen Bestehens bleibt die Fondation Beyeler vom 16. September bis 16. Dezember 2022 jeden Freitagabend bis 22 Uhr geöffnet. In Zusammenarbeit mit dem Institut Kunst Gender Natur der Hochschule für Gestaltung und Kunst FHNW in Basel lädt das Museum an 14 Abenden zu “Friday Beyeler” ein. Unter dem Titel “I Hear a New World – 14 Miaows of the Future” verwandeln Studierende und Künstler:innen, die am Institut lehren, das Museumsfoyer in eine kreative Plattform für zeitgenössische Kunst mit Live-Performances, Filmen, Talks sowie Musik, Poesie und Tanz.

Gemeinsam mit Chus Martínez, Leiterin des Instituts Kunst Gender Natur, realisieren die Studierenden ein eigens für die Fondation Beyeler konzipiertes Programm, wobei jede der 14 Abendveranstaltungen als ein kleines Performance-Festival verstanden werden kann. Inspiriert durch das ehemalige Katzenmuseum, das sich bis 1994 auf dem Gelände der Fondation Beyeler befand, verbindet “I Hear a New World – 14 Miaows of the Future” Kunst, Geschichte, Poesie, Musik, Performance und Tanz. Das Programm des Institut Kunst Gender Natur befasst sich mit der Liebe zur Kunst und damit, wie Kunst viele unterschiedliche Welten vereinen kann. Sie bietet Erfahrungsräume, die offener und weiter sind als jene, die der Alltag bereithält. Von Covid über die andauernden Kriege bis hin zur Klimakrise – unser Leben wird zunehmend geprägt von Erzählungen und Bildern der Aussichtslosigkeit, von eingeschränkten Wegen, kleiner werdenden Welten. Mit “I Hear a New World – 14 Miaows of the Future” thematisiert das Institut Kunst Gender Natur, wie Kunst und Kunstschaffende Kreativität, Fantasie und die Vorstellung von einer gemeinsamen hoffnungsvollen Zukunft anzuregen vermögen. “Eine neue Welt zu hören” bedeutet in diesem Zusammenhang, offen und empfänglich zu sein, sich auf die Kunstwerke und Künstler:innen einzulassen und ein Gefühl von Gemeinschaft zu entwickeln, das Einsamkeit und Angst in den Hintergrund treten lässt.

Die “Friday Beyeler” sind im Museumseintritt inbegriffen und können ohne Anmeldung besucht werden. Sie finden vom 16. September bis 16. Dezember 2022 jeweils am Freitagabend von 18 bis 22 Uhr im Foyer der Fondation Beyeler statt. Weitere Infos: fondationbeyeler.ch/friday-beyeler