21. Rottweiler Stadtschreiber gesucht (bis 15. April bewerben!)

Sie sind Autor*in und haben Lust und Muße, sich dem Schreiben voll und ganz zu widmen? Zum 21. Mal kann sich dieses Jahr Autor*innen im Rahmen des Rottweiler Stadtschreiberstipendiums einerseits ins literarische Leben der Stadt einbringen, andererseits in Ruhe eigenen Projekten widmen. Mehr als Kost und Logis, nämlich auch Aufnahme in den Kreis der Schüler*innen, bietet das Bischöfliche Konvikt, ein kirchliches Internat, das die Stipendiaten in seinen Mauern unterbringt. Ein monatliches Salär von 1500 Euro sowie die Unterstützung, Organisation und Koordination des Kulturamts bei Lesungen, Schreibwerkstätten und weiteren literarischen Aktivitäten sorgt für einen unbeschwerten und hoffentlich produktiven Aufenthalt. Zwar lässt die momentan noch angespannte Pandemie-Situation keine genauen Planungen zu, aber auch 2020 wurden Wege gefunden, gegebenenfalls auch digital, ein breiteres Publikum zu erreichen.

Bewerben können sich bis 15. April Autor*innen aus dem süddeutschen Raum (Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Saarland, Rheinland-Pfalz) sowie deutschsprachige Autor*innen aus der Schweiz. Die Auswahl erfolgt im Rahmen einer Jury durch Kulturamt und Konvikt in Zusammenarbeit mit dem Schriftstellerverband VS Baden-Württemberg.

Weitere Info unter: Kulturamt Rottweil, Tel. 0741/ 494 303, christiane.frank@rottweil.de sowie unter www.rottweil.de.