Wirtschaftswunder und Menschenbilder: Im Markgräfler Museum stehen derzeit der Grafiker Friedrich Kaiser und der Bildhauer Hubert Rieber im Fokus

Derzeit beleuchtet das Markgräfler Museum Müllheim mit dem aus Hügelheime stammenden Künstler Friedrich Kaiser (1914-1974) Leben und Werk eines noch heute mit seinen Arbeiten präsenten, aber wenig bekannten Grafikers der Region. Eine Seltenheit in vielerlei Aspekte, auch, weil Gebrauchsgrafikern nnur selten eigene Ausstellungen gewidmet werden.

Spannend ist der Lebensweg Kaisers, der seine Grafikerausbildung unter anderem in Stuttgart und Berlin absolvierte und über Wien wieder in das Markgräflerland zurückkehrte. Hier schuf er sich in den fünfziger Jahren einen Kundenstamm vorwiegend in der regionalen Weinwirtschaft, bei Gemeinden und Firmen. Zugleich war Friedrich Kaiser in der Plakatwerbung für Vereine oder als Gestalter einprägsamer fastnächtlicher Bildergeschichten aktiv und damit gut in der Region vernetzt. In der Ausstellung kann man in die grafischen Bilderwelten Kaisers eintauchen. Sie entführen in eine bunte, bisweilen schon sehr ferne Welt zwischen Nachkriegszeit, Wirtschaftswunderjahren und dem Aufbruch des Markgräflerlandes in die Moderne. „Aha“-Effekte garantiert!

Eine zweite Ausstellung widmet das Markgräfler Museum Müllheim den Arbeiten des Furtwanger Bildhauers Hubert Rieber. Seine großformatigen Werke setzen sich mit dem Menschen auseinander – tiefe Einblicke und genaues Hinsehen prägen seine Arbeiten. Eine Konzentration auf das Wesentliche des menschlichen Dasein, das heute selten und daher umso wichtiger ist – Hunter Riebers Werk bietet die Chance hierzu.

Friedrich Kaiser – Gebrauchsgrafik für’s Markgräflerland, bis 2.2.2025. Hubert Rieber: Menschenbilder – Köpfe und Stelen, bis 26.1.2025. Mi-Sa 14-18 Uhr, So 11-18 Uhr (geschlossen: 25.12. und 1.1.). www.markgraefler-museum.de