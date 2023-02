„Was leitet die EU-Außenpolitik – Werte oder Doppelmoral?“: Ein Streitgespräch mit Prof. Gesine Schwan & Prof. Susanne Schröter

Nach dem russischen Überfall auf die Ukraine wird die europäische Außenpolitik der letzten Jahrzehnte zunehmend kritisch betrachtet. Die Doktrin „Wandel durch Handel“ scheint Europa und insbesondere Deutschland verwundbar und abhängig von den Interessen autoritärer Staaten gemacht zu haben. Während nun eine neue Einheit einer westlichen Wertegemeinschaft beschworen wird, die sich dem Autoritarismus entschlossen entgegenstellen soll, werden gleichzeitig neue Handelsverträge über Öl und Gas mit autoritären Regimen wie Katar geschlossen.

Ist das die neue wertegeleitete Außenpolitik, von der Deutschlands Außenministerin bei ihrem Amtsantritt gesprochen hatte? Oder ist es nicht vielmehr nur eine an Interessen ausgerichtete Politik, die einer Doppelmoral unterliegt? Diese und weitere Fragen werden im Rahmen der digitalen Veranstaltung der Freiburger Diskurse am 7. Februar, 19 Uhr von zwei Gästen diskutiert: Susanne Schröter ist Professorin der Ethnologie an der Goethe-Universität Frankfurt. In ihrem Buch: „Global Gescheitert? Der Westen zwischen Anmaßung und Selbsthass“ kritisiert sie westliche Selbstüberschätzung in der Außenpolitik, sowie eine Naivität, die den Westen abhängig von autoritären Staaten gemacht hat. Gesine Schwan ist Politikwissenschaftlerin und Vorsitzende der Grundwertekommission der SPD. In ihrem Buch: „Europa versagt. Eine menschliche Flüchtlingspolitik ist möglich“ spricht sie sich für eine europäische Flüchtlingspolitik aus, die sowohl europäische Werte als auch europäische Interessen vereint.

Bei dem Streitgespräch werden drei Themenblöcke im Vordergrund stehen: 1. Europäische Werte und Interessen: Wie stehen sie zueinander und lassen sie sich vereinen? Was bedeutet es, europäische Werte außenpolitisch zu vertreten? 2. Welche Herausforderungen bestehen für Europa außenpolitisch und wie sollte mit autoritären Staaten umgegangen werden? 3. Welche Interessen verfolgt Europa in der Flüchtlingspolitik und welches Handeln erfordern europäische Werte in dieser Sache?

Die Veranstaltung wird vom Seminar für wissenschaftliche Politik der Universität Freiburg in Zusammenarbeit mit den Freiburger Diskursen organisiert. Sie ist kostenfrei und findet am 7. Februar ab 19 Uhr im Hörsaal 1098 im KGI der Universität Freiburg statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Für den Livestream zur Veranstaltung ist eine Anmeldung erfolderlich unter: www.freiburger-diskurse.de