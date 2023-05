Underground HipHop & RnB Sound: Neues Konzert-Format im FORUM Merzhausen

Der forum jazz e.V. startet am 12. Mai, 21 Uhr mit einem neuen Konzert-Format. Das Ziel: frische, aufregende Sounds auf die Bühne des FORUM Merzhausen zu bringen. Hierfür sind zwei der angesagtesten Bands der Berliner Szene zu Gast: Der Drummer Magro eröffnet den Abend mit seinem Quintet – mit dabei ist die Sängerin Leona Berlin. Ihre Vibes oszillieren zwischen ultra-smooth und knallhart, ihre Stimme bleibt dabei immer geschmeidig, seidig und sexy. Magro gilt aus Ausnahmemusiker in der jungen deutschen Jazz- und Hip-Hop-Szene. Virtuos kombiniert er Hip Hop, Funk und Jazz zu einer ungewöhnlichen Fusion aus akustischem Jazz und produziertem Hip-Hop/RnB. Sein erstes Album „Trippin“ (2021) wurde mit dem „Deutschen Jazzpreis“ für das „Debütalbum des Jahres“ ausgezeichnet.

Im Anschluss wird die Formation Bobby Rausch mit ihrem kraftvollen, geradlinig tiefen Klang das Publikum begeistern. Inspiriert von den Schnittstellen zwischen Jazz und Hip-Hop, digital und analog, spielen die Berliner eine Musik im Spannungsfeld zwischen Kontrolle und Improvisation. In ihren Konzerten führt Bobby Rausch ihr Publikum unerschrocken durch dunkelste Basstäler und pulsierende Groovescapes. Die Ausnahmemusiker beschwören die urbane Nacht, randvoll von Electrobeats und Rockvinyls. Handmade in Berlin!

Tickets: forumjazz.de / reservix.de