Stromrebell und Vordenker der Energiewende: Der EWS-Mitgründer Dr. Michael Sladek ist verstorben

Bis zuletzt aktiv für Bürgerenergie und Klimaschutz

Michael Sladek war bis zuletzt in vielfältigster Weise für den Klimaschutz und das Gelingen der bürgergetragenen Energiewende aktiv. Er war Mitgründer und langjähriges Aufsichtsratsmitglied des «Bündnis Bürgerenergie e.V.» und Geschäftsführer der Rheinhessen Energie GmbH. Bei der Stadtwerke Stuttgart Vertriebsgesellschaft mbH war er neun Jahre bis 2021 Geschäftsführer. In Berlin setzte er sich als Aufsichtsratsmitglied der 2011 gegründeten Genossenschaft BürgerEnergie Berlin lange Jahre für eine Beteiligung der Berliner Bürgerinnen und Bürger an den Berliner Stromnetzen ein. 2017 war er an der Gründung des CO2-Abgabe-Vereins in Freiburg beteiligt, der sich erfolgreich für die Einführung eines CO2-Preises einsetzte und heute unter dem Namen «Klimaschutz im Bundestag e.V.» firmiert. Zuhause in Schönau engagierte sich Michael Sladek viele Jahre für die Freien Wähler als Mitglied des örtlichen Stadtrates und war bis zuletzt treibende Kraft im «Förderverein für umweltfreundliche Stromerzeugung und Stromverteilung in Schönau im Schwarzwald e.V.» (FuSS). Niemals hat er allerdings seine Arbeit als Hausarzt aufgegeben. Der Mensch stand für ihn bei allem, was er tat, im Mittelpunkt.