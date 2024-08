Sandra Eades erhält den Maria Ensle Preis 2024 der Kunststiftung Baden-Württemberg

In diesem Jahr verleiht die Kunststiftung Baden-Württemberg den 22. Maria Ensle Preis in Höhe von 10.000 Euro an die in Freiburg lebende Malerin Sandra Eades. Der Preis soll Aufmerksamkeit auf das bisherige Lebenswerk der ausgezeichneten Künstler:innen richten und ihnen zugleich eine Möglichkeit zum Innehalten geben, welche für künstlerische Inspiration und Kreativität essentiell ist. Der Preis wird im zweijährigen Turnus an Komponist:innen, Bildende Künstler:innen und Literat:innen verliehen.

„Geehrt wird eine Künstlerin, die auf ein langes künstlerisches Schaffen zurückblicken kann und die in ihrer Kunst der Welt weiter neugierig und offen begegnet. Sandra Eades künstlerisches Schaffen hat sich stets aus sich heraus erneuert und ist sich im Wesentlichen immer treu geblieben: Man kann sehen, dass es das Werk einer Malerin ist“, Dr. Christine Litz, Jurorin des Maria Ensle Preises. Sandra Eades (*1949) geboren in Chelmsford, England, studierte an der Colchester School of Art (1966-68) und an der St. Martin’s School of Art in London (1968-71). Durch ein Stipendium des Deutschen Akademischen Auslanddienstes (DAAD) konnte sie auch an der Kunstakademie Düsseldorf studieren (1971-73) und war Meisterschülerin bei Professor Rupprecht Geiger. Seit 1973 lebt und arbeitet sie in Freiburg und Umgebung. 1986 war sie Stipendiatin der Kunststiftung Baden-Württemberg. Eades versteht sich als Malerin. Ihre Werke sind in öffentlichen Sammlungen vertreten (Staatsgalerie Stuttgart, Kunstmuseum Bonn, Museum für Neue Kunst Freiburg, Markgräfler Museum Müllheim, Kunsthalle Karlsruhe) und wurden in zahlreichen Ausstellungen gezeigt. In ihren Photo-Paintings verbindet sie Fotografie, monochrome Malerei und Aquarellzeichnungen.

In Donaueschingen ist noch bis 6. Oktober eine Ausstellung der Künstlerin zu sehen, unsere Besprechung finden Sie hier: www.kulturjoker.de/spannungsvoller-dreiklang