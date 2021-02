“Russland und der Westen: Von der Entfremdung zur Krise – eine aktuelle Bestandsaufnahme” (25. Februar, 18 Uhr, Diskussion)

Das Zwetajewa-Zentrum für russische Kultur an der Universität Freiburg veranstaltet am 25. Februar, 18 Uhr eine digitale Diskussionsrunde zum Thema “Russland und der Westen: Von der Entfremdung zur Krise – eine aktuelle Bestandsaufnahme”. Eine Einführung in die Thematik gibt der Historiker Dr. h. c. Gernot Erler, der unter anderem bis Oktober 2009 Staatsminister beim Bundesminister des Auswärtigen war.

Gute Beziehungen zu Russland? Das ist lange her. Hackerangriffe, Tiergartenmord, der Anschlag auf Alexej Nawalny, Nord Stream 2 – das sind Stichworte einer Krise. Und Moskau eskaliert weiter: mit der schändlichen Behandlung des EU-Außenbeauftragten Borrell am 5. Februar in Moskau und dem Interview von Außenminister Lawrow am 12. Februar, in dem er mit dem Abbruch der Beziehungen zur EU droht, wird die Beziehung zwischen Deutschland und Russland angespannter. Wie sind diese Entwicklungen, Jahrzehnte nach Ende des Kalten Krieges, zu erklären? Und wo kann das alles hinführen? Darüber möchten sich die Veranstalter*innen mit Ihnen austauschen!

