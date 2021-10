Regionalwert Leistungen GmbH für Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2022 nominiert

Nachhaltige Landwirtschaft muss sich endlich auch finanziell lohnen, so die Vision der Regionalwert Leistungen GmbH. In drei Schritten macht das Unternehmen aus Eichstetten am Kaiserstuhl die Leistungen der Landwirt*innen sichtbar, berechnet diese und gibt ihnen einen finanziellen Wert. Mit diesem einzigartigen Konzept hat es das Unternehmen nun ins Finale um den Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2022 in der Kategorie Biodiversität geschafft. „Regionalwert Leistungen bietet mit seinen Instrumenten eine neue Methode zur Schaffung von Transparenz im Hinblick auf die Stärken und Schwächen landwirtschaftlicher Betriebe und macht Optimierungspotenziale sichtbar“, so die Begründung der Jury.

Denn es ist längst an der Zeit, die Leistungen der Landwirt*innen anders zu beurteilen und gerecht zu vergüten. Rund 2,5 Milliarden Tonnen organischer Kohlenstoff sind im obersten Meter der deutschen Äcker gespeichert. Die Landwirtschaft hat laut EU Technical Expert Group on Sustainable Finance als einige der wenigen Branchen sogar die Chance, nettopositiv in Bezug auf ihre Treibhausgasemissionen zu werden. Eine besondere Rolle spielt dabei der Boden, denn ein fruchtbarer Boden speichert jede Menge CO2. Bewirtschaftet ein*e Landwirt*in Ackerboden, wird jedoch Bodenfruchtbarkeit abgebaut. Diese kann nur durch gezielte Maßnahmen zur Regeneration wiederhergestellt werden – einer Gemeinwohlleistung, von der wir alle profitieren. Warum sollten dann die Kosten für den Aufbau der Bodenfruchtbarkeit einzig und allein von den Landwirt*innen übernommen werden?

Die Regionalwert Leistungen GmbH packt dieses Problem bei der Wurzel. Das Online-Tool des Unternehmens erfasst und bewertet die Nachhaltigkeitsleistungen der Landwirt*innen und gibt ihnen einen finanziellen Wert. Ziel ist es, so vollständig wie möglich abzubilden, was die Betriebe für die Erhaltung der Lebensgrundlagen und für ihre Region leisten. Vor allem die Wirkkraft der Regionalwert Instrumente in der Kategorie Biodiversität könnten laut Jury nicht hoch genug eingeschätzt werden. Ohne Bienen keine Bestäubung. Ohne Bakterien und Würmer kein fruchtbarer Boden. Je vielfältiger die Landwirtschaft, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit einer sprunghaften Ausbreitung von Krankheitserregern und Schädlingen und desto größer ist das Potenzial der Anpassung an extreme und wechselnde Umweltbedingungen.

