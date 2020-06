Allgemein | Juni 2020 | von Redaktion Online-Podiumsdiskussion: America on Fire: George Floyd, Racism & Police Brutality in the U.S. In ganz Amerika treibt der Tod des Afroamerikaners George Floyd durch brutale Polizeigewalt die Menschen auf die Straße. Zumeist friedlich protestieren sie gegen den systemischen Rassismus und die Brutalität der Polizei gegenüber der schwarzen Bevölkerung. Seit Tagen überschlagen sich die Ereignisse – von in Brand gesetzten Polizeigebäuden über Ausgangssperren und die Aktivierung der Nationalgarde in vielen Bundesstaaten bis hin zu Präsident Trumps Bible Photo Op: Amerika ist in Aufruhr. Eine Online-Podiumsdiskussion am 5. Juni, 18 Uhr im Carl-Schurz-Haus versucht die Geschehnisse einzuordnen. Esther T. Earbin, Jorrell Rush-Kittle, Jason Brown, Patrick Bastien & Reginald Anthony diskutieren über Rassismus im Allgemeinen und systemische Rassismusprobleme der Polizei im Konkreten und auch über ihre ganz persönliche Wut und Enttäuschung, sowie die Hoffnung, dass diese Bewegung nicht wieder nach einem Nachrichtenzyklus stirbt. Moderation: Nicole Palazzo. Anmeldung erfolderlich unter: programm@carl-schurz-haus.de. Veranstaltungssprache: Englisch. Livestream: COSMIC MINTS Webinar-Reihe “Ausstieg aus dem Tierversuch” »

