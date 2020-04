Kultour | April 2020 | von Redaktion

Offen, intim und herzlich: Der Podcast „Tanja Valérien – Gespräche über Wandlung“

Tanja Valérien, Tochter von Sportmoderatorenlegende Harry Valérien, tritt aus dem Schatten ihres Vaters. In ihrem künftig regelmäßig erscheinenden Podcast „Tanja Valérien – Gespräche über Wandlung“ spricht sie mit prominenten Frauen und Männern über die Zeiten, Erfahrungen und Erlebnisse jenseits der Jugend. Darüber, wie Erlebnisse verarbeitet werden, wenn man die zweite Lebenshälfte erreicht hat. Über Erfahrungen und Misserfolge, Glück und Leid. Neben den Gesprächen porträtiert Tanja ihre Interviewpartner mit der Kamera in sehr privater Atmosphäre. Dabei entstehen spannende Fotos, bei denen der Betrachter das Gefühl hat, einen Blick durch das Schlüsselloch zu werfen. Offen, intim und herzlich lernt man die Gäste von Tanja Valérien noch einmal von einer vollkommen neuen Seite kennen. Bisher begrüßte sie die Künstlerin Judith Milberg, die Designerin Marlene Poley, Journalistin Patricia Riekel und Schauspielerin Désirée Nosbusch. In der neusten Folgen spricht Tanja Valérien mit dem Schauspieler Rufus Beck.

Seit 18. April ist die Podcast-Folge mit dem Schauspieler Rufus Beck auf Spotify und Apple verfügbar.