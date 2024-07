Mit der Seilbahn durch die Nacht: Schauinslandbahn-Afterwork-Nachtfahrt am 19. Juli

Einmal im Jahr lädt die Schauinslandbahn dazu ein, mit der Seilbahn durch die Nacht und den Sternen entgegen zu schweben. Am 19. Juli ist es wieder soweit: Von 9 bis 24 Uhr fährt die Schauinslandbahn für ihre Besucher:innen. Das Programm startet um 16 Uhr mit der ersten Technikführung an der Bergstation. Eine zweite Technikführung ist um 21 Uhr geplant (ca. 45 Minuten, 5 Euro pro Person, ab 12 Jahren).

Erstmals wird an dieser Afterwork-Nachtfahrt auch die „kulinarische Seilbahnfahrt“ angeboten. Das „Nachtfahrt Special“ ist für Gruppen ab 8 Personen gedacht, bietet zwei Verköstigungsvarianten an und wird zwischen 16 und 19.30 Uhr angeboten (Buchung bis spätestens 16. Juli: info@schwarzwald-connection.de).

Um 17 Uhr folgt dann eine Schaffner-Tour rund um die Bergstation. Schaffner Emil nimmt die Gäste mit auf eine spannende Zeitreise bis zurück ins Jahr 1930, dem Jahr, in dem die Schauinslandbahn gebaut wurde. Eine zweite Schaffner-Tour wird um 18.30 Uhr angeboten (ca. 60 Minuten). Anmeldung unter www.bergundbahn.de/schaffnertour-terminbuchung oder an der Bergstation.

An der Rotlache unterhalb der Bergstation stellen die Sternfreunde Breisgau große Teleskope auf und bieten ab ca. 14 Uhr Sonnenbeobachtungen an. Am Abend kommen dann andere Teleskope zum Einsatz, um in den Sternenhimmel zu schauen. In dieser Nacht bietet das Leibnitz Institut für Sonnenphysik zusätzlich Führungen und Vorträge im Spektographenturm an.

