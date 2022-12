Mit dem Kajak durch Amerika, zu Fuß nach Rom und mit dem Tuk Tuk einmal um die Welt: Die Referenten der MUNDOLOGIA-Reihe dokumentieren in fantastischen Bildern ihre Reiseabenteuer.

Das neue Jahr startet am 9. Januar im Bürgerhaus am Seepark mit „Im Fluss durch Amerika“. Dirk Rohrbach baut sich ein Kajak und paddelt auf Amerikas längstem Flusssystem von der Quelle bis zum Meer.

Es folgt geballtes „Bella Italia“ beim Vortrag „Sizilien“ am 10. Januar von Fotograf und Filmemacher Martin Engelmann. Eine traumhafte Bilderreise durch großartige Landschaften und berührenden Begegnungen mit Menschen, Kultur und Tradition. Am 11. Januar nimmt er uns während „Zu Fuß nach Rom“ mit auf den Franziskusweg durch die schönsten Landschaften Italiens.

Am 15. Januar präsentiert MUNDOLOGIA-Gründer Tobias Hauser seine spannende und unterhaltsame Reportage „Costa Rica – Reise in den tropischen Garten Eden“ im Kultur- und Bürgerhaus Denzlingen und Claudia und Jürgen Kirchberger entdecken in „Bis ans Ende der Welt“ segelnd unseren Planeten.

Ein echter Globetrotter ist auch Steffen Hoppe. Nach zahllosen Reisen in die ganze Welt zog es den passionierten Bergsteiger nun in das wilde Herz Europas. Er startete am Königssee, wanderte durch das Steinerne Meer, die Hohen Tauern, die Dolomiten, durch die sanften Judikarien und erreichte nach 30 Tagen und 45.000 Höhenmetern den Gardasee. „Zu Fuß über die Alpen“ ist eine atemberaubende Reportage am 19. Januar im Bürgerhaus Müllheim.

Doch nicht immer muss man für großartige Erlebnisse um die Welt reisen. Der ausgezeichnete Naturfotograf und Forstwissenschaftler Klaus Echle hat eigenwillige Charaktere der Schwarzwälder Fauna porträtiert, darunter Eulen, Auerhähne, Füchse, Wildschweine und verspielte Wildkatzen. Seine Reportage führt am 22. Januar im Paulussaal Freiburg in die „Wildnis vor unserer Haustür“. Im Anschluss berichten Sabine Hoppe & Thomas Rahn in „Wildes Südamerika“ von ihren 30 000 Kilometer langen Tour durch sieben Länder entlang der Anden. Einmal um die Welt ging es für Susi Bemsel & Daniel Snaider. Das alte Tuk Tuk, mit dem sie unterwegs sind, wird schon vor Abfahrt zur Legende. Insgesamt 37 410 km legen sie zurück in „Die große Reise“ am 22. Januar im Paulus­saal zurück.

Tickets, Gutscheine und Infos: www.mundologia.de