Markt der schönen Dinge am 24. & 25. Juni in Vogtsburg-Burkheim

In diesem Jahr lädt die Stadt Vogtsburg im Kaiserstuhl nach dreijähriger Pause zu den 32. Vogtsburger Künstlertagen nach Vogtsburg–Burkheim ein. Kommen, staunen, erleben und genießen heißt es unter dem Motto “KUNST.MARKT.GENUSS. – Markt der schönen Dinge”. Am Samstag, 24. Juni und Sonntag, 25. Juni , jeweils von 11 bis 19 Uhr präsentieren mehr als 70 Aussteller:innen aus nah und fern ein vielfältiges Angebot rund um Kreativität, Kunst und Genuss vor der traumhaften Schlosskulisse und in der historischen Burkheimer Altstadt. Kreative und Kunstliebhaber:innen finden ein vielfältiges Angebot von Keramikkunst über Schmuck, Holzarbeiten, Malerei und Skulpturen. Ausstellungen werden im Burkheimer Rathaus und im Weingut Bercher zu sehen sein. Auch die Burkheimer Galerien und das Kaiserstühler Korkenzieher Museum laden zum Sehen, Staunen und Verweilen ein. Auf Feinschmecker:innen wartet ein abwechslungsreiches kulinarisches Angebot, darunter Feines vom Grill, Flammenkuchen, Langos, Focaccia, Süßspeisen, Wurst– und Käsespezialitäten und vieles mehr! Auch Liebhaber:innen guter Weine und erfrischender Sommerdrinks kommen bei einer reichhaltigen Auswahl auf ihre Kosten.

Musikalische Unterhaltung gibt’s zudem mit den Soul & Blues Bands „2bax“ und „hand g’machd“ sowie der Harfenspielerin Frauke Horn. Im Schlossgarten fasziniert Manuel Maier mit seinen Seifenblasenkünsten und der vielfach ausgezeichnete Zauberkünstler, Komiker und Bauchredner Michael Parléz verzaubert das Publikum. Für Kids gibt’s darüber hinaus Blütentattoos und Malerei. Am Samstag, 22 Uhr, findet der traditionelle Nachtwächterrundgang durch Burkheim statt. Treffpunkt ist beim Torhäusle, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Weitere Infos: www.kunstmarktgenuss.de