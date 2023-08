Marcel van Eeden erhält den künstlerischen Staatspreis Baden-Württembergs

Im Kurpark von Bernau findet am 13. August, 10.30 Uhr der Festakt zur Verleihung des Hans-Thoma-Preises an Marcel van Eeden, Rektor der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste Karlsruhe, statt. Der Preis wird von Staatssekretär Arne Braun (Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg) überreicht, die Laudatio hält Dr. Reinhard Spieler, Direktor des Sprengel Museums Hannover. Im Anschluss an den Festakt gilt auch die Ausstellung „Marcel van Eeden – 1898“ als eröffnet, die von der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe in Zusammenarbeit mit dem Hans-Thoma-Kunstmuseum Bernau kuratiert wurde und bis zum 15. Oktober 2023 zu sehen ist.

Marcel van Eeden leistet mit seiner neu geschaffenen Serie „1898“ einen bedeutenden künstlerischen Forschungsbeitrag zur biographischen Aufarbeitung und kritischen Reflexion Hans Thomas. Konzeptionell unterwandert van Eeden in seinen Arbeiten „einen unkritischen Glauben an historische Faktizität, indem er ihm die enorme Suggestionskraft der Bilder entgegensetzt. Neu ist seine aktuelle Auseinandersetzung mit dem Antisemitismus in der Kulturszene des deutschen Kaiserreichs,“ sagt die Kuratorin der Ausstellung, Dr. Leonie Beiersdorf von der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe. Die Ausstellung korrigiert das über viele Jahrzehnte vorherrschende Verständnis, ein politisch eher passiver Hans Thoma sei von konservativen Kreisen ideologisch vereinnahmt worden. Vielmehr wird deutlich, dass Thoma sich aktiv die politische Haltung und Diktion völkisch-nationaler Zirkel zu eigen machte. Das Ausstellungsprojekt bietet daher eine längst fällige, kritische Auseinandersetzung mit dieser politischen Seite Hans Thomas und ordnet sie differenziert in den historischen Kontext ein.