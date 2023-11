Magische Begegnungen und Oger-Sprache

Die Art‘Rhena begrüßt im November zu einem bunten Programm. Die Comédie de Colmar – par les villages zeigt mit „Quand j‘étais petite je voterai“ ein Duell um den Klassensprecherposten. Eine humorvolle Inszenierung des humorvollen Stücks von Boris Le Roy (auf Französisch) am 7. November, 20 Uhr. Um 21 Uhr gibt es ein Kennenlernen mit der Theatergruppe bei einem Getränk. Am 15. November, 15 Uhr präsentiert Ben Hebert Larue „L‘ogre en papier“. Eine musikalische Aufführung, die zwischen „Le Roi des Papas“, der Muppets Show und AC/DC angesiedelt ist und für Besuchende ab 5 Jahren schräge Performances und Musiknummern bietet. (Auf Französisch) Am 15. November, 16 Uhr gibt es passend dazu einen Bildende-Kunst-Workshop. Maryline Joli zeigt, wie man einen imaginären Oger aus Papier kreiert (reservierungspflichtig!). Mit Poesie und Humor bieten die sechs Jungs von Machine de Cirque am 25. November, 20 Uhr eine eigensinnige, nonverbale Show. Ganz allein auf der Welt ist es ihre Aufgabe, mit einer seltsamen Maschine Kontakt zu anderen Überlebenden aufzunehmen. Ein skurriles Erlebnis für die ganze Familie. Am selben Tag findet um 16 Uhr ein Zirkus-Workshop mit Mélanie Munsch statt (reservierungspflichtig!). Es geht um Akrobatik, Tanz, Objektmanipulation, dramatischem Ausdruck und Clownerie.

Weitere Infos und Anmeldung: www.artrhena.eu