Literarischer Nachwuchs in Freiburg

Freiburg als Kreativ- und Schreiblabor. Im Rahmen des Stadtjubiläums 2020 vergaben das Frankreich-Zentrum der Albert-Ludwigs-Universität, das Literaturhaus und das Centre Culturel Français Freiburg zwei Nachwuchsstipendien. Gewonnen haben die Schriftstellerin Helene Bukowski und die Übersetzerin Désirée Schneider. Sie werden jeweils sechs Wochen im Gästehaus der Universität untergebracht und von je einer/einem in Freiburg lebenden Mentor/in begleitet. Im Oktober und November werden die beiden Autorinnen auch an die Freiburger Öffentlichkeit treten.

Helene Bukowski, geboren 1993 in Berlin, studierte Literarisches Schreiben und Lektorieren in Hildesheim. Ihre kürzeren Texte erschienen in verschiedenen Zeitschriften und Anthologien, auch ist sie Co-Autorin des Dokumentarfilms „Zehn Wochen Sommer“ und war Mitherausgeberin der „BELLA triste“. Im Frühjahr 2019 erschien ihr Debütroman „Milchzähne“. Von Anfang September bis Mitte Oktober arbeitet Helene Bukowski, begleitet von der freien Autorin Iris Wolff, an ihrem nächsten Roman. Am 13. Oktober, 20 Uhr wird Bukowski im Rahmen der Lesereihe „zwischen/miete“ des Literaturhaus Freiburg aus ihrem Roman „Milchzähne“ lesen. Der Ort wird noch online bekannt gegeben.

Désirée Schneider, geboren 1993 in Heidelberg, studierte deutsche und französische Sprache, Literatur und das literarische Übersetzen in Nantes und Angers. Neben dem Übersetzungscoaching hat sie bereits den „Atlas Vélo“ von Claude Droussent übersetzt. Von Mitte Oktober bis Ende November kommt Désirée Schneider nach Freiburg, um an der Übersetzung der renommierten Graphic Novel „Banana Girl“ von Kei Lam zu arbeiten. Unterstützt wird sie vom literarischen Übersetzer Tobias Scheffel. In einem Tandem am 27. November, 19.30 Uhr im Centre Culturel Français Freiburg sprechen die beiden über ihre Zusammenarbeit. Das Projekt selbst wird in einer Abschlusspräsentation vorgestellt.

Karten und Infos zur Lesung mit Helene Bukowski: www.literaturhaus-freiburg.de

Anmeldung für das Tandem mit Désirée Schneider: s.lefebvre@ccf-fr.de