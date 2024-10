Lachen, staunen, träumen: 33. Varieté am Seepark (Verlosung)

Beim Varieté am Seepark erwartet das Publikum ein bunter Mix aus Akrobatik, Comedy und Magie. Vom 7. bis 17. November laden die Veranstalter Adelheid, Christoph und Junlin Mack täglich um 15 und 19 Uhr zu einem Programm für die ganze Familie mit international preisgekrönten Künstler:innen. Matthias Rauch, Deutscher Meister der Zauberkunst, führt durch den Abend. Die Mustache Brothers sorgen mit akrobatischer Komik und brasilianischem Temperament dafür, dass kein Auge trocken bleibt. Sinnlich hingegen erzählt Eva Aibazova mit ihren sich ständig verändernden Sandbildern Geschichten, die das Herz berühren. Einzigartig ist die Darbietung der Kontorsionskünstlerin Sheyen Caroli. Ihre Spezialität: Bogenschießen mit den Füßen! Line Caroll Chabri, die Tochter des weltbekannten belgischen Clowns Toto Chabri, präsentiert überraschende Jonglagen und Daria Davydenko verbindet anspruchsvolle Formen der Handstand-Artistik mit Hula-Hoop auf hohem Niveau. Ihre Schwester Valeria zeigt die Kunst der Kontorsion mit grazilen Figuren. Spätestens bei der gemeinsamen Partnerakrobatik verzaubern die beiden Schwestern das Publikum mit ihrer Anmut und Körperbeherrschung. Das Duo Heart‘s Desire beeindruckt mit seiner Pole-Performance, bei der sich Tanz und Akrobatik vereinen.

Tickets für das 33. Varieté am Seepark sind bei allen Reservix-Vorverkaufsstellen und direkt beim Veranstalter unter 07641/933 55 55 erhältlich. www.variete-am-seepark.de/variete

Wir verlosen 2×2 Tickets für den 12. November, 19 Uhr. Senden Sie eine Mail mit dem Stichwort „Varieté am Seepark“ im Betreff und Ihren Kontaktdaten (Name, Telefonnummer) bis 6. November an redaktion@kulturjoker.de. Viel Glück!

