Kunst, Handwerk, Design: Die Originale lädt im November bereits zum 8. Mal ins FORUM Merzhausen

Im nunmehr achten Jahr zeigt die ORIGINALE vom 15. bis 17. November eine vielfältige und eindrucksvolle Auswahl an Kunsthandwerk, Angewandter Kunst und Design im FORUM Merzhausen.

Was die ORIGINALE für ihr Publikum so reuzvoll macht, ist neben der exzellenten Auswahl an qualitativ hochwertigen Ausstellungsstücken, der persönliche Austausch mit den Kunstschaffenden. Denn die Ausstellung bietet den Besuchenden die Gelegenheit mit den Künstler:innen ins Gespräch zu kommen, mehr über ihre Arbeit zu erfahren und dabei auch noch hochwertige (Kunst)Werke zu erwerben.

Kult und Kultur bilden auf der Veranstaltung in Merzhausen eine spannende Verbindung: Die Kultur der Handwerkskunst trifft auf die Kreativität des künstlerischen Schaffens und lässt in der Ausstellung die gemeinsame Idee sichtbar werden. Der Kult entsteht erst in der Wahrnehmung des Publikums, denn die Schönheit liegt ja bekanntlich im Auge des Betrachters. Darüber hinaus genießen einige der Ausstellenden bereits Kult-Status auf der ORIGINALE.

Neben Künstler:innen, die bereits auf der ORIGINALE zu sehen waren, zeigen sich in diesem Jahre viele Ateliers zum ersten Mal. In der Vielfalt der Ideen überzeugen Möbel und Holzarbeiten durch ihre unterschiedlichen Ausprägungen, Schmuck und Silberschmiedekunst durch die individuelle Gestaltung und feine Lederarbeiten durch ihre Funktionalität. Kleider in ausgefallenen Schnitten, handgewobene Textilien und geschmiedete Messer machen Freude im täglichen oder ausgewählten Gebrauch und geben Anlass die persönliche Alltagskultur zu zelebrieren.

Selbstverständlich sind auch für die kulinarischen Genüsse im ausgewählten Gastronomiebereich gesorgt. Der Eröffnungsabend am Freitag begeht in diesem Jahr eine Swing-Band. Karten sind an der Abendkasse und für Samstag und Sonntag an der Tageskasse erhältlich.

ORIGINALE 2024, Forum Merzhausen, Dorfstraße 1. 15. bis 17. November. Öffnungszeiten: Fr. 19-22 Uhr, Sa. 10-18 Uhr, So. 11-17 Uhr. Tageskarte 5 €, 3-Tageskarte 8 €. Kinder unter 16 Jahren haben freien Eintritt. www.originale-freiburg.de