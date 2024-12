„Kunst aus dem Koffer“: Ein kreativer Weihnachtsmarkt am Markgrafenschloss Emmendingen

Originelle und handgemachte Geschenkideen verspricht der Weihnachtsmarkt “Kunst aus dem Koffer”, der vom 12. bis 15. Dezember in Emmendingen stattfindet. Auf dem Schlossplatz, an der ev. Stadtkirche und der angrenzenden Fußgängerzone laden etwa 50 Kunsthandwerker:innen und Künstler:innen dazu ein, ihre Arbeiten zu entdecken. Dazu kommen kreative Angebote freischaffender Menschen unter den Schlossarkaden. Zudem können Kinder und Erwachsene in der Weihnachtswerkstatt unter Anleitung allerlei schöne Geschenkideen basteln.

Am 12. Dezember ziehen Kinder und Erwachsene beim großen Lichterumzug vom Adventskalender an der Stadtbibliothek durch die Altstadt. Zwischen der ev. Stadtkirche und dem Cafe Narona überreicht der Nikolaus allen mitgelaufenen Kindern eine Zaubernuss. Mit etwas Glück finden sie nach dem Öffnen einen Edelstein oder eine Zahlenkugel, die ein Hinweis für ein Weihnachtsgeschenk ist, das Emmendinger Gewerbetreibende für die Bescherung gespendet haben. Kids, die einen Edelstein in der Nuss finden, erhalten nach dem Einzug der winterlichen Karawane am 15. Dezember eine Advents­tüte. Mit „Märchen aus aller Welt“ finden dieses Jahr zum 3. Mal heitere Erzählstunden während der Marktzeiten im Schlosskeller statt, wo facettenreiche Geschichten, regionale Überlieferungen und bekannte Märchen vorgetragen werden.

Kunst aus dem Koffer mit „Märchen aus aller Welt“, 12.-15. Dezember, 11-20 Uhr. „Märchen für Erwachsene“, Do-Sa, ab 19 Uhr im Schlosskeller. Vorverkauf: Die Spielspirale, Hebelstr. 10, Emmendingen. Weitere Infos: www.spielspirale.de