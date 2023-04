Kooperation der Städtischen Museen Freiburg mit dem thüringischen Lindenau-Museum Altenburg

Die Städtischen Museen Freiburg und das thüringische Lindenau–Museum Altenburg tun sich zusammen und beschließen mit der Unterzeichnung eines Kooperationsvertrags eine langfristige, intensive Zusammenarbeit. Gleich zwei hochkarätige Ausstellungsprojekte sollen im kommenden Jahr realisiert werden. Das Augustinermuseum zeigt in „Bellissimo!“ italienische Meisterwerke vom Mittelalter bis zur Renaissance aus dem Lindenau–Museum Altenburg. Prächtige Goldgründe und leuchtende Farben, elegante Linienführung und raffinierte künstlerische Techniken – damit begeistern die kostbaren italienischen Malereien ab dem Frühjahr 2024 im Augustinermuseum. Fra Angelico, Guido da Siena oder Sandro Botticelli schufen sie in bekannten Kunstzentren wie Florenz oder Siena. Die Ausstellung zeigt die Bilderwelt der Kirchen und der privaten Andacht, bietet aber auch Einblicke in die Kunst an den herrschaftlichen Höfen. Das Lindenau–Museum Altenburg besitzt eine der größten und bedeutendsten Sammlungen italienischer Gemälde des 13. bis frühen 16. Jahrhunderts außerhalb Italiens. Anlässlich seiner Sanierung sind die Schätze zu Gast in Freiburg.

In Anlehnung an den gleichnamigen Spielfilm von Charlie Chaplin (1936) präsentiert das Museum für Neue Kunst in „Modern Times“ Werke der Moderne aus beiden Häusern. „Modern Times“ präsentiert ab Herbst 2024 Werke vom Expressionismus bis zur Neuen Sachlichkeit aus dem Lindenau–Museum, ergänzt um Arbeiten aus dem eigenen Bestand. Künstler:innen wie Otto Dix, Conrad Felixmüller, George Grosz, Käthe Kollwitz oder Hanna Nagel spiegeln in ihren Arbeiten das Leben zwischen den beiden Weltkriegen: vor allem mit dem Blick auf jene Menschen, die gesellschaftlich ganz unten standen. Kriegserfahrung und Traumata, Armut und Reichtum, politische Radikalisierung, Streik und Revolution, Sexualität und Rausch – Themen, die die 1920er und 1930er Jahre wesentlich bestimmt haben und knapp 100 Jahre später wieder neu diskutiert werden.