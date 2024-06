Kleine Schritte, großer Unterschied: Die Sparkasse Freiburg-Nördlicher Breisgau lädt zum 39. Bambinilauf ein

Beim Bambinilauf der Sparkasse am 19. Juli gewinnen alle Kinder. Denn jedes teilnehmende Kind generiert durch seine Teilnahme eine Spende von einem Euro durch die Sparkasse an lokale gemeinnützige Organisationen. Die Teilnahme ist für Kids kostenlos. Auch in diesem Jahr werden wieder mehr als 1.000 Teilnehmer:innen auf der 1.200 Meter langen Strecke erwartet.

„Ziel des Laufs ist es, nicht nur die Freude an der Bewegung zu fördern, sondern auch einen Beitrag zum Wohl der Gemeinschaft zu leisten“, betont Marc Winsheimer, Leiter Gesellschaftliches Engagement der Sparkasse und Organisator des Bambinilaufs.

Die Laufstrecke erstreckt sich über das Gelände des Freiburger Zeltmusik-Festivals sowie durch Teile des Tierparks Mundenhof. Startnummernausgabe ist ab 15.30 Uhr, der Lauf startet dann ab ca. 17.30 Uhr. Um den Bambinilauf für die Kinder zu einem tollen Erlebnis zu machen, erhalten die Kids ein Laufshirt und ein Gratisgetränk. Da der Bambinilauf den Fokus auf den Spaß am gemeinsamen Erlebnis legt, gibt es keine Zeitmessung, Wertung und Siegerehrung. Stattdessen stehen das gemeinschaftliche Miteinander und die Freude an der Bewegung im Vordergrund.

Anmeldeschluss bis 15. Juli unter: www.bambinilauf.de