„KlangKontraste“: Der Freiburger Chor Querbeat feierte im Oktober 25 Jahre mit einem Jubiläumskonzert

Ein breit gefächertes Programm aus Pop, Rock, Traditionals und Klassik kam dem Publikum des Freiburger Chors Querbeat am 12. Oktober beim Jubiläumskonzert in den Wentzinger-Schulen zu Gehör. Gemeinsam blickten die Sänger:innen unter dem Motto „KlangKontraste“ auf die 25-jährige Chorgeschichte zurück. Unter der Leitung von Florian Bischof bot der A-Cappella-Chor eine wohl durchdachte Mischung aus rhythmisch-temperamentvollen und getragen-ruhigen Stücken. Als Solist:innen bereicherten Daniel Hesse, Julia Niklas und Florian Gleißner den Chorklang, durch den Abend führte Walter Justi mit seiner unterhaltsamen Moderation.

Mit Pop-Klassikern wie „Man in the Mirror“ von Michael Jackson, „Bohemian Rhapsody“ von Queen oder Balladen wie „Nothing Else Matters“ der Band Metallica und „Another Day of Sun“ aus dem Musical „La La Land“ begeisterte der Chor das Publikum. Im Kontrast dazu standen an diesem Abend die feurigen lateinamerikanischen Rhythmen von „Cantar una canción alegre“ und „Yo le canto todo el día“. Haltung zeigte der Chor mit einem klaren Statement gegen Rechtsextremismus, als er „Laut sein“ von Oliver Gies anstimmte. In die Zeit der Romantik und in das Schottland der Renaissance entführte der Chor sein Publikum mit den Srücken „Abschied vom Walde“ von Felix Mendelssohn Bartholdy und „Remember me, my deir“. Einen gelungenen Abschluss fand das Jubiläumskonzert mit dem elektrisierenden Stück „Rhythm of Life“ des Broadway-Musicals „Sweet Charity“ und das episch-ernste „May It Be“ von Enya. Belohnt wurden die Sänger:innen mit tosendem Applaus. Auf weitere 25 Jahre!



Weitere Infos: www.querbeat-rieselfeld.de