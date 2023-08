Klang- und Medienkunst: Das Festival Reservoir an der Linachtalsperre im Schwarzwald

Am 5. August ist es wieder soweit: Nach langer Pause findet an der Linachtalsperre unter dem Titel „Reservoir“ ein Festival für Klang- und Medienkunst statt. Wie schon 2019 bietet das Festival eine vielseitige Mischung aus Beiträgen internationaler und regionaler Künstler:innen, zu denen eine audiovisuelle Performance des Musikers Felix Kubin und der Videokünstlerin Josephin Böttger genauso gehört wie die Alphornbläser aus Schönwald.

Die künstlerischen Beiträge zu Reservoir 2023 stellen auf eine vielseitige Art und Weise eine Verbindung mit der einzigartigen Architektur der Linachtalsperre und ihrer Akustik her. Die Kombination aus Natur und Betonbauwerk bietet der Klang- und Medienkunst ein einmaliges Experimentierfeld und den Besucher:innen eine spektakuläre Kulisse für eine besondere Reise in Bild- und Klangwelten.

Auch in diesem Jahr wird das abwechslungsreiche Programm des Festivals durch studentische Projekte der Fakultät Digitale Medien der Hochschule Furtwangen bereichert, die Einblicke in das kreative Wirken der Studierenden ermöglichen. Das frei zugängliche, familienfreundliche Nachmittagsprogramm beginnt um 15 Uhr mit Klanginstallationen und musikalischen Beiträgen, die sich über die 13 Bögen der Linachtalsperre verteilen – darunter Beiträge, die die Besucher:innen dazu einladen, mitzumachen und selbst die Akustik des Bauwerks zu erkunden.

Höhepunkt des Abendprogramms ab 21 Uhr sind eine audiovisuelle Performance von Felix Kubin und Josephin Böttger sowie weitere Beiträge, die die Bögen der Linachtalsperre buchstäblich in ein neues Licht setzen.

Tickets für das Abendprogramm bit.ly/reservoir-tickets. Weitere Infos: reservoir.space