Musik | Mai 2020 | von Redaktion

Kirchenmusik online erleben

Zum zentralen Gottesdienst der Ev. Landeskirche Baden am Sonntag, 10. Mai formierte sich ein Online-Chor aus badischen Kantoren*innen. Der rein virtuelle Gottesdienst gliederte sich in einzelne Abschnitte, die aus unterschiedlichen badischen Kirchen kamen und unter den Worten von Prälat Traugott Schächtele zu einem Ganzen zusammengefügt wurden. Die Badischen Kantoren, darunter auch Regionalkantor Horst K. Nonnenmacher, der für den Bezirk Müllheim-Badenweiler zuständig ist, sangen und musizierten gleichzeitig vokal und instrumental zwei Chorsätze bedeutender evangelischer Kirchenmusiker. Einmal von Heinrich Schütz, “Singet dem Herrn ein neues Lied” aus den Geistlichen Gesängen, sowie von Johann Sebastian Bach, eine Bearbeitung der Kantate BWV 207 mit der Textunterlegung “Jauchzet Gott in allen Landen”.

Die dargebotenen Stücke können unter folgenden Links angesehen werden: Schütz: https://youtu.be/dbXdfeRFFnc und Bach: https://youtu.be/YIcq6MrHJlk