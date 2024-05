Kindertag bei der Schauinslandbahn

Die Schauinslandbahn an der Bergstationveranstaltet am 31. Mai, von 11- ca. 17 Uhr einen erlebnisreichen Kindertag mit einem bunten und unterhaltsamen Programm für die ganze Familie. Mit vor Ort ist das Spielmobil Freiburg, das verschiedene Jahrmarkt- und Brettspiele an Board hat und Gondolin, der Bergzwerg und Babu, das Maskottchen der VAG kommen mit kleinen Überraschungen im Gepäck. Auf der Panoramaterrasse gibt es eine Malecke und auch das beliebte Kinderschminken wird geboten. Der Baumhausspielplatz lädt zum Toben ein und ein Eismobil sorgt für süße und erfrischende Abwechslung. Erwachsene können es sich am Weinstand des Weinguts Schweizer aus Ihringen gemütlich machen und Kaiserstühler Tropfen probieren. Das Museum-Bergwerk Schauinsland bietet an diesem Tag Familienführungen ohne Leiterabstiege jeweils zur stündlich von 11:30 bis 15:30 Uhr an.

Anreise mit dem ÖPNV: Stadtbahnlinie bis Günterstal Endhaltestelle, weiter mit Buslinie 21 bis zur Talstation der Schauinslandbahn.