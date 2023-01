Kick-Off Event der Biennale für Freiburg 2 im DELPHI_space/gvbk

Die Biennale für Freiburg 2 lädt zusammen mit dem DELPHI_space/gvbk am 26. Januar, 19:30 Uhr zu einem informellen Kick-Off Event ein. Alle BfFs und Unterstützer:innen, Interessierte und Passant:innen sind willkommen, sich zusammen auf das Biennale-Jahr einzustimmen. Gerahmt wird die Veranstaltung mit einem Spaziergang vom Bertoldsbrunnen zum DELPHI_space/gvbk. Dort wird es im Anschluss die aka-Filmclub Produktion “Demonstration am Bertoldsbrunnen” (1968), Ulrike Ottingers “Countdown” (1990) und Tsai Ming-liangs “The Night” (2021) zu sehen geben, die einen Einblick in die Themen und Blickwinkel der Biennale für Freiburg 2 geben.

Demonstration am Bertoldsbrunnen

Produktion: aka-Filmclub, 1968, 3 Min., stumm

Freiburg blickt auf eine reiche Geschichte der Verhandlung von gesellschaftlichen Entwürfen und Utopien zurück, die oft in einer Aneignung der Straße durch widerständige Körper und Praktiken mündeten. Als Reaktion auf die drastische Erhöhung der Fahrpreise im öffentlichen Nahverkehr besetzten beispielsweise im Februar 1968 Freiburger Studierende mit der Parole „Gleich wird’s grün“ einen zentralen Verkehrsknotenpunkt, den Bertoldsbrunnen. Sie setzten sich auf den Boden – eine zu dieser Zeit radikale und strafbare Aktion, die mit dem ersten Einsatz eines Wasserwerfers in Baden-Württemberg beantwortet wurde.

Countdown

Regie: Ulrike Ottinger, 1990, 188 Min., Deutsch

Der Film COUNTDOWN dokumentiert die chronologische Abfolge der letzten zehn Tage bis zur Währungsunion am 1. Juli 1990, mit der die erste Etappe der Wiedervereinigung begann. Ausgehend von Potsdam nähert sich der Film Berlin und hält wichtige Orte und Straßenabschnitte fest, darunter die ehemalige Mauer und den Todesstreifen, die bereits von Fahrradfahrerinnen und Spaziergängerinnen umgenutzt werden. Baustellen sind überall sichtbar – Berlin ist im Umbruch. Hiervon erzählen auch die Märkte, die sich im Laufe der Tage auf unterschiedliche Orte der Stadt ausbreiten. Gestikulierend verständigen sich an den Verkaufsständen Menschen unterschiedlicher Herkünfte. Wohnungslose irren auf der Suche nach einer Bleibe oder ein wenig Geld durch die Stadt. Bei den Geldhändler*innen am Bahnhof Zoo steigt Tag für Tag die Nervosität. Die Schlangen vor den Geldautomaten werden immer länger.

The Night

Regie: Tsai Ming-liang, 2021, 19 Min., Taiwanesisch mit englischen Untertiteln

Der Titel des Films ist inspiriert von einem alten chinesischen Schlaflied aus den 40er Jahren (zu Deutsch „Die schöne Nacht entschwindet“). Ende 2019 wurde Tsai Ming-liang nach Hongkong eingeladen, um eine Auswahl populärer Lieder zu teilen und aufzuführen. Wie der Regisseur beschreibt, war es eine turbulente Zeit, zu der sich die Landschaft des täglichen Lebens der Stadt unerwartet veränderte. In “The Night” streift er durch die nächtlichen Straßen Hongkongs und dokumentiert deren Rhythmus und Atmosphäre.

