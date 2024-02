Jubiläumskonzert zu 50 Jahre Schlosskonzerte Bad Krozingen

In diesem Jahr wird in Bad Krozingen ein besonderes Jubiläum begangen: 50 Jahre Schlosskonzerte. Exakt vor 50 Jahren – am 24. Februar 1974 – hatte Fritz Neumeyer seine Konzertreihe im neuen Domizil im Schloss Bad Krozingen eröffnet.

Dem zum Anlass findet am 24. Februar, 17 Uhr das Jubiläumskonzert statt. Eine Tradition der Gründungsväter aufgreifend, wird Jean-Christoph Dijoux, Leiter der Historischen Aufführungspraxis der Hochschule für Musik Freiburg, das Jubiläumskonzert zusammen mit zwei ausgewählten Meisterschüler:innen, Noémie Berz (Frankreich) und David Erzberger (Schweiz), bestreiten. Auf dem Programm stehen Werke von Johann Pachelbel, Georg Friedrich Händel, Wolfgang Amadeus Mozart und Franz Schubert. Erklingen werden die Werke auf drei Instrumenten der Sammlung Neumeyer-Junghanns-Tracey (Orgel, Cembalo und Hammerflügel).

Tickets: Tourist-Info Bad Krozingen oder www.reservix.­de