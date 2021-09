Jazzfestival Freiburg mit gefeierten Jazzgrößen (18.-26. September)

Das Freiburger Jazzfestival ist seit vielen Jahren ein Treffpunkt der internationalen Jazzszene. Veranstaltet von E-WERK und Jazzhaus Freiburg finden sich Neuentdeckungen der europäischen Musikszene hier ebenso wie Auftritte gefeierter Jazzgrößen. Am 18. September startet das diesjährige Jazzfestival um 12 Uhr mit „Jazz in the City“ – fünf Bands bespielen die Freiburger Innenstadt zum Festivalauftakt. Am 19. September, ab 14 Uhr folgt das neue Format „Jazz on a Late Summer`s Day“ entlang der Urachstraße in der Wiehre. Das Freiburger Jazzfestival möchte mit seinem diesjährigen Programm Raum schaffen für einen Ausblick in die neueren Entwicklungen des Jazz und zugleich einer Legende huldigen: Die skandinavische Supergroup Rymden (auf Deutsch Raum) um Bugge Wesseltoft, Dan Berglund und Magnus Öström eröffnet am 18. September, 20 Uhr im Jazzhaus das diesjährige Freiburger Jazzfestival mit druckvollem Sound und differenzierten Rockbeats. Die neuesten Strömungen werden im Jazzhaus repräsentiert von der Münchner Jazzrausch Bigband am 19. September, 20 Uhr im Jazzhaus und dem Leo Betzl Trio am 23. September, 20 Uhr im Forum Merzhausen, die mit ihrem akustischen Techno nicht nur sehr modern, sondern zugleich klassisch geprägt sind.Im E-WERK wird der Bass im Mittelpunkt stehen: Die Dänin Ida Nielsen arbeitete viele Jahre mit Prince und verbindet mit ihrer Band The Funkbots gekonnt HipHop, Funk & Jazz (24. September, 20 Uhr). Der Höhepunkt des Festivals ist natürlich im E-WERK am 25. September, 20 Uhr der Auftritt des legendären Bassisten Ron Carter, der viele Jahre mit Miles Davis gearbeitet und somit Jazzgeschichte geschrieben hat. Auch der sehr innovative französische Pianist Roberto Negro, der u.a. mit Émile Parisien im Jazzhaus das Abschlusskonzert am 26. September, 20 Uhr mit „Papier Ciseau“ geben wird, ist ein spannender und herausfordernder Ausblick. Wie Bastelmaterial von Kindern werden hier Elemente zerschnitten und wieder ganz anders zusammengeführt. Das Chaos hat hier System und eine neue Welt wird erschaffen.

Weitere Infos: www.jazzfestival-freiburg.de