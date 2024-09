Jazz aus aller Welt: Das Jazzfestival Freiburg vom 14. bis 22. September im E-Werk, Jazzhaus, Forum Merzhausen und Gasthaus Schützen

Alle Jahre wieder lädt das Jazzfestival Freiburg zu einem bunten Programm an diversen Veranstaltungsorten (E-Werk, Jazzhaus, Forum Merzhausen, Gasthaus Schützen) ein. Die Mischung aus weltbekannten Musikgrößen und aufstrebenden Newcomern macht das Jazzfestival vom 14. bis 22. September zu einem Muss für Musikliebhaber:innen. Den Festivalauftakt gibt die Funky Marching Band am 14. September, ab 11 Uhr (Treffpunkt: Martinstor). Zum traditionellen Minigipfel lädt das Festival ab 20 Uhr ins Jazzhaus ein. Ein Highlight ist gewiss die albanisch-schweizerische Sängerin Elina Duni, die gemeinsam mit Rob Luft am 15. September, 20 Uhr im Jazzhaus spielt. In ihren Songs verbindet sie traditionelle Musik diverser Kulturen zu einer leichfüßigen Folklore. Besuchende dürfen sich auf Rhythmen des Balkans freuen. Eine Mischung aus virtuosen Musiker:innen, talentierten Producer:innen und inspirierten Komponist:innen vereint sich mit Nubiyan Twist am 20. September, 20 Uhr im E-Werk zu einer mitreißenden Soundmischung aus Jazz, Hip-Hop, Afrobeat, Dancehall, Soul, Reggae und Tanzmusik. Tagsdrauf geht‘s vor Ort weiter mit dem Trio rund um den Akkordeonisten Vincent Peirani.

In Andenken an den Pianisten Waldi Heidepriem findet alle zwei Jahre der Internationale Jazzhaus Pianowettbewerb statt. 2024 ist es wieder soweit: die erste Runde startet am 16. September, 16.30 Uhr im E-Werk.

Die britischen Jazzmusiker Jordan Smart (Bass Clarinet und Saxophon), Nick Smart (Piano) und Rob Turner (Schlagzeug) bilden das Trio Mammal Hands, das am 19. September, 19 Uhr im Forum Merzhausen für eine fesselnde und hypnotische Live-Show sorgen wird. Der forum jazz e. V. hat die drei Jungs aus Norwich nicht zuletzt wegen ihres unverwechselbaren Klangerlebnisses eingeladen, das ihre Liebe zu elektronischer, zeitgenössischer Klassik, World-, Folk- und Jazzmusik widerspiegelt.

Mammal Hands fünftes Studioalbum „Gift from the Trees“ bietet eine neue Perspektive auf die Musik des Trios. Entstanden ist ein Konzeptalbum, das sie der Natur und dem Verhältnis des Menschen zu ihr widmeten. Aufgenommen in einem abgelegenen Studio inmitten rauer Natur, konnte so ein intuitives Meisterwerk entstehen, dessen Klänge in neue Welten entführen.

