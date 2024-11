Goldarbeiten, die Geschichten erzählen: Die Goldschmiedin Saskia Derksen feiert 25 Jahre und lädt zu einer Vernissage ein

Seit 25 Jahren lädt Goldschmiedin Saskia Derksen in ihr Atelier für Schmuck, Objekte und Kurse ein. Einmal dort angekommen, tauchen die Besuchenden in die faszinierende und schillernde Welt von Derksens Arbeiten ein. Präzise, kreativ und unkonventionell kommen die Schmuckarbeiten der Goldschmiedin daher. Dabei setzt sich Derksen mit diversen Themen auseinander, die mit in ihre Arbeiten einfließen. Vordergründig lässt sich ihre Faszination für die Verbindung von Vergangenem und Gegenwärtigem erkennen. Dabei entwirft sie Goldarbeiten, die mehr als nur materialistisch sind – sie erzählen eine Geschichte. So enstehen zahlreiche Schmuckunikate für Hand, Hals, Kopf, Ohr, Finger, Hemd oder Schlüsselanhänger. Es sind Begleiter für eine lange Zeit, vielleicht sogar für Generationen. In ihrem Atelier in Freiburg-Zähringen entdecken aufmerksame Besuchende zudem die filigran ausgearbeiteten Skulpturen der Goldschmiedin und Künstlerin. Sie entstehen aus Fundstücken, deren Vergangenheit in das neue Werk miteinfließt. So kommen ihre Arbeiten in Bewegung und werden zu Gestalten, die einen Tanz um ihre eigene Geschichte wagen. Darüber hinaus bietet Saskia Derksen auch Schmuckkurse für Interessierte an.

Am 22. November kann man die Goldschmiedemeisterin in ihrem Atelier besuchen. Um 19 Uhr findet eine Vernissage mit Thomas Heyl, bildender Künstler, Prof. für Kunstdidaktik PH Freiburg und Uta Terjung, Mitglied des SWR Symphonieorchesters (Violine), statt.

Die Ausstellung ist am 23./24.11., 12-18 Uhr, geöffnet. Saskia Derksen Atelier für Schmuck, Objekte & Kurse. Burgdorfer Weg 19, Freiburg. www.saskia-derksen.de