Gleich zwei Premieren im Wallgraben Theater

Das Wallgraben Theater präsentiert am 14. Dezember, 20 Uhr, die Premiere der Komödie Amanda Sthers‘ und Morgan Spillemaeckers „Mutter muss weg“. Der Geschäftsmann Flo, der die gesamte Familie – einschließlich der Mutter – finanziert, beruft den Familienrat ein und stellt seine von ihm abhängigen Geschwister vor die Wahl: Entweder ihr oder Mutter muss weg! Doch die drei haben die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Mit einem Maximum an Lebendigkeit und Energie tritt Mutter auf den Plan und vermittelt ihren Kindern ihre ganz eigene Form von Mutterliebe – denn letzteres bedeutet keineswegs immer Kuschelfaktor, sondern kann auch schon mal als schonungslose Zumutung daherkommen.

Eine weitere Premiere feiert das Wallgraben Theater am 4. Januar mit der Kömodie „Eine Stunde zweiundzwanzig vor dem Ende“ von Matthieu Delaporte. Das Stück handelt von Bernhard, der allein zu Hause ist und sich überlegt, ob und wie es mit seinem Leben weiter bzw. zu Ende gehen soll. Es klopft. – Das Glück an der Tür? Auf jeden Fall nimmt Bernhards Leben eine Wendung. Denn zwischen Tod und Leben ist alles möglich; und ist nicht der Tod auch Teil des Lebens? Beide Theaterstücke werden unter der Regie von Marcel Keller aufgeführt.

Weitere Infos und Tickets: www.wallgraben-theater.com