“GENESIS” von Markus Lüpertz vollendet: Die Karlsruher U-Bahn wird zur Kunstmeile

Vor wenigen Tagen um Mitternacht an der U-Bahn-Haltestelle Europaplatz in Karlsruhe. Auf dem Bahnsteig hinter einer Absperrung arbeitet ein großes Team der Fa. Büge und beginnt mit einem Kran und vielen Händen die einzelnen Platten des letzten der insgesamt 14 Kunstwerke mit dem Untertitel „Regen des Überflusses (Wasser)” einzubauen. Mit den vier Elementen möchte Markus Lüpertz auch darauf hinweisen, wie gefährdet und fragil unsere Erde ist und es gilt, die Schöpfung zu bewahren. Markus Lüpertz, extra aus seinem Atelier in Berlin angereist, schreitet die Treppen herunter. Der Künstler bedankt sich beim Team, das den Einbau tätigt und begrüßt die Mitglieder des Vereins Karlsruhe Kunst Erfahren e.V., die das Ereignis mitverfolgen. Der Künstler sieht zum ersten Mal den komplizierten Einbau in eine Spezialkonstruktion, denn die Kunstwerke sollen frei hängen. Eine einzelne Platte wiegt bis zu 250 kg, je nach künstlerischem Aufbau – zehn Platten bilden ein Kunstwerk.

Bis fast drei Uhr verfolgen Markus Lüpertz und die Gäste den Einbau und sehen dann das ganze Kunstwerk, das im Kontrast zu den weißen Steinen der Haltestelle mit seinem archaischen Material und Habitus einen Glanzpunkt setzt. Für Markus Lüpertz und den Initiator Anton Goll ist damit ein wichtiger Schritt bei diesem rund 7 Jahre dauernden Prozess erreicht. Beide freuen sich, gemeinsam mit dem Oberbürgermeister und sehen der Eröffnung entgegen, wenn Ende April “GENESIS” in der neuen U- Bahn erstrahlt.

Der Zyklus in Anlehnung an die Schöpfungsgeschichte wurde von dem international renommierten Künstler Markus Lüpertz in jahrlanger Arbeit geschaffen. „Die U-Bahn ist eine Röhre und bereit für eine Fahrt durch die Unterwelt“, so Lüpertz, „eine schöpferische Reise vom Dunkel ins Licht“. An die Keramik hat ihn sein Freund Eduardo Chillida bei Hans Spinner in Südfrankreich vor vielen Jahren herangeführt.

Das Gesamtwerk besteht aus 14 monumentalen Keramik-Reliefs von jeweils 4 x 2 Metern. Die neue U-Bahn in Karlsruhe wird mit allen ihren sieben Stationen zukünftig zu einer Kunstmeile mit den Werken eines einzigen Künstlers sowie einem durchgängigen Thema. Das Leuchtturmprojekt wurde ohne öffentliche Mittel und lediglich durch großzügige Spenden und Sponsoring realisiert.

Die Eröffnung wird am 28. April stattfinden. Danach wird der Tourismus- und Kulturbereich der Stadt Karlsruhe regelmäßige Führungen und Kunst Arrangements anbieten.