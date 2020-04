Literatur | April 2020 | von Marion Klötzer

Tipps für Kids: Geheim-Unterricht für besondere Talente

© Thienemann Verlag

„Das nächste Schuljahr wird etwas ganz Besonderes!“, krächzt die Eule vor Merles Dachbodenfenster – und Merle kann es verstehen! War das nur ein Traum?! Doch dann knattert wirklich der riesige Tove Olsson mit seinem Motorrad auf den Hof der Bärenfeldschule. Er ist der neue Lehrer der Sport-AG für besondere Talente. Was das sein soll und warum Toves Assistenzschwein Melusine ausgerechnet Merle, den nervigen Finn oder den schwerfälligen Einstein dafür aussucht, ist seltsam. Noch seltsamer aber wird es, als Tove beim Geheimunterricht in der Turnhalle verkündet „Ihr seid Tierwandler“ und vor ihren Augen zum Elch wird… Jetzt fängt das Abenteuer richtig an: Nicht nur trainieren Merle und Finn ihre Sinne und speziellen Fähigkeiten samt Verwandlung und Rückverwandlung – als Uhu und Wiesel haben sie auch gleich einen ersten Fall: Wer vandalisiert und klaut in der Schule und wie können sie verhindern, dass Herr Olsson versetzt wird? – Das erste Abenteuer der Tierwandler-Reihe ist spannend und lustig. Seine Botschaft: Jeder ist einzigartig in seiner Verschiedenheit.

Martina Baumbach, Imke Sönnichsen: Die Tierwandler – Unser Lehrer ist ein Elch. Thienemann Verlag, 2020. 192 Seiten, 9,99 Euro. Ab 8 Jahren