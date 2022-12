Freude schenken: KulturWunsch-Ticket für das Weihnachtskonzert des John Sheppard Ensembles

Für immer mehr Menschen in unserer Gesellschaft ist der Genuss von Live–Kulturveranstaltungen kaum erschwinglich. Damit Kultur allen Menschen unabhängig von ihren finanziellen Ressourcen zugänglich ist, kooperiert das John Sheppard Ensemble erstmals mit dem Verein KulturWunsch Freiburg e. V. (mehr Infos: www.kulturjoker.de/der-kulturwunsch-e-v-ermoeglicht): Anlässlich des Konzerts „Hamburger Weihnacht“ am 8. Januar, 19 Uhr im Konzerthaus Freiburg haben Konzertbesucher:innen nun die Möglichkeit, beim Ticketkauf auf Reservix ein KulturWunsch–Ticket zu sponsern. KulturWunsch Freiburg e. V. vermittelt diese gesponserten Tickets an Kulturinteressierte mit geringem Einkommen weiter.

Das geht ganz einfach: Wählen Sie hierzu beim Kauf Ihres regulären Tickets über Reservix die Option „inkl. KulturWunsch–Ticket (+10€)“ aus. Wenn Sie Interesse daran haben, mehrere KulturWunsch–Tickets oder ein KulturWunsch–Ticket unabhängig vom Erwerb einer eigenen Eintrittskarte zu verschenken, so ist dies möglich über eine entsprechende Spende mit dem Betreff „Spende KulturWunsch–Ticket“ an das John Sheppard Ensemble (IBAN: DE65 6805 0101 0010 0117 97; BIC: FRSPDE66XXX).



Weitere Infos: www.sheppardensemble.de und www.kulturwunsch-freiburg.de