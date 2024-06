Erfahrene Hasen: Club of Problems mischen die Freiburger Musikszene neu auf

Freiburg darf eine neue Band begrüßen: Club of Problems, das sind Jeremy James (Schlagzeug), Purple Reinhard (Stimme und Bass), John Pelzer (Stimme, Gitarre und Synth) und Jackson Bollock (Stimme und Gitarre). Mit ihrem gleichnamigen Debütalbum starteten sie im Mai ihr erstes gemeinsames Projekt.

Die selbsternannten „erfahrenen Hasen“ verbindet eine gemeinsame musikalische Vergangenheit im Bereich Punk Rock, Gitarrenpop und Dancefloor sowie diverse kleinere und größere Projekte und Auftritte, wie beispielsweise auf dem Fusion Festival. Nach über 10 Jahren regem Kontakt, trafen sich die vier für ein gemeinsames Projekt in Freiburg wieder. „Ich war unglaublich froh, dass ich die drei Jungs wiedergefunden hab. Das ist nicht selbstverständlich, sind wir doch alle in verschiedene berufliche und private Leben eingespannt.“, so Dominik alias Jackson Bollock.

Die Besonderheit der Band: Auf musikalischer und persönlicher Ebene harmonieren sie auf Anhieb. Nicht zuletzt ist das der Grund für die schnelle Fertigstellung des ersten Albums. „Die schnelle Fertigstellung unseres ersten Albums war keine Notlösung, sondern weil´s einfach top war.“, so der Sänger und Gitarrist.

Die harmonische Zusammenarbeit sowohl persönlich als auch musikalisch war für sie ein wahrer Luxus. In ihrem Album synthetisieren sich die musikalischen Erfahrungen. „Unsere Songs sind melancholisch und schwer, dabei tanzy und mindestens so beknackt wie diese Zeit“, so die Band.

Bildquellen Club of Problems: © Sévérine Kpoti