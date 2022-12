Stadtjugendring Freiburg fordert mehr städtische Unterstützung für Jugendverbandsarbeit

Parallel zur Einbringung des Doppelhaushalts 2023/2024 im Gemeinderat am 5. Dezember wird der Stadtjugendring Freiburg mit seinen Mitgliedsorganisationen von 15.30 bis 18 Uhr auf dem Platz der alten Synagoge mit einer Aktion mehr städtische Unterstützung für die Jugendverbandsarbeit in Freiburg fordern. Am Montag berät der Gemeinderat im alten Rathaus den Doppelhaushalt für die nächsten zwei Jahre. Anlässlich dessen fordert der Stadtjugendring mit seinen derzeit 30 Mitgliedsorganisationen eine höhere finanzielle Unterstützung der verbandlichen Kinder– und Jugendarbeit. Auf dem Platz der alten Synagoge wird es, parallel zur Sitzung des Gemeinderats, einen Informationsstand mit unterschiedlichen Mitmach–Aktionen für Kinder und Jugendliche geben. „Insbesondere Kinder und Jugendliche haben in den letzten zwei Pandemie–Jahren Abstriche machen müssen. Außerdem sind die Strukturen in der verbandlichen Jugendarbeit brüchig geworden, aber der Bedarf für Angebote und Beratung durch den Stadtjugendring steigt“, sagt Cedric Wolf, Vorsitzender des Stadtjugendrings Freiburg. „Um diesem Bedarf gerecht zu werden und die Jugendorganisationen in ihrer Arbeit zu unterstützen, braucht der Stadtjugendring höhere finanzielle Mittel“. Zudem ist auch der Stadtjugendring von steigenden Verwaltungskosten und der Inflation betroffen. „Wir fordern ein klares Bekenntnis zur Unterstützung des zivilgesellschaftlichen Engagements von jungen Menschen durch den Doppelhaushalt. Nur durch einen starken Dachverband können wir nachhaltige Strukturen schaffen, die alle Kinder und Jugendlichen in Freiburg an einem vielfältigen Angebot teilhaben lassen“, ergänzt Dorothea Schiewer, stellvertretende Vorsitzende. Für den Stadtjugendring Freiburg steht fest: Zukunft braucht Engagement. Aber auch das Engagement braucht eine Zukunft!

Wo? Platz der alten Synagoge

Wann? 05. Dezember 2022, 15.30 – 18 Uhr

Wer? Stadtjugendring Freiburg e.V. mit seinen Mitgliedsorganisationen