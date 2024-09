Eine Insel der Poesie: Vom 27. bis 29. September findet in Freiburg und Basel das Lautpoesie Festival statt

Poetische Grenzüberschreitungen, literarisch wie wörtlich genommen, bietet das Lautpoesie Festival, das vom 27. bis 29. September in den Literaturhäusern in Freiburg und Basel sowie im Schopf2 ein umfangreiches Programm präsentiert. Ziel des Festivals ist es, der konfliktgebeutelten Gegenwart eine Insel der Poesie zu schenken, in der Räume zum Austausch geöffnet und neue wie alte Utopien diskutiert werden dürfen. Die Durchmischung von Sprachen, Dialekten und Nationalitäten steht dabei im Vordergrund. Inspiration für dieses Festival ist der Dadaismus, der sich 1916 als künstlerische und literarische Bewegung, gar Revolte, gründete und gegen den engstirnigen Zeitgeist rebellierte.

Im Vorhinein des Festivals sprach Elisabeth Jockers mit dem Kurator Luke Wilkins, dem Autor und Filmemacher Alexander Kluge und dem Schriftsteller und Kulturtheoretiker Klaus Theweleit über das Festival, den Dadaismus und die Notwendigkeit einer neuen Sprache.

Tickets und Infos: lautpoesiefestival.com

Programm:

27. September, Literaturhaus Freiburg

18 Uhr: Begrüßung Kuratoren Alexander Grimm/Luke Wilkins

18.15 Uhr: Vaduz (Heidsieck-Re-Enactment), Jean-Luc Pouvlier

18.30 Uhr: Keynote von Michael Lentz: Geschichte der Lautpoesie/-musik, Lautpoesie, Sprache und Gegenwart

19.30 Uhr: Lesung Urs Allemann

20.15-21 Uhr: Pause

21 Uhr: colline en air: Soundpoetry-Performance mit Laute und einem Mini-Elektronik-Set mit E-Points, Marianne Schuppe

21.30 Uhr: Duo-Lesung Dagmara Kraus und Michael Lentz (eigene und fremde Lautpoesie, u.a. Dieter Roth), anschließendes Gespräch mit Stefan Zweifel

28 September, Kulturzentrum Schopf2

14 Uhr: Begrüßung Stefan Zweifel

14.05 Uhr: Elsässische Lesung der Rhein-Poeme, Jean-Christophe Meyer

14.45 Uhr: Nichte-Gedichte Dada-Literaturperformance, Christian Uetz

15.30 Uhr: Erster Teil des Konzerts des Oberton-Chors Partial, mit dem Ernst-Eggimann-Programm Lue

15.45 Uhr: Pause

16.15 Uhr: CH-F-Poetry-Performance Heike Fiedler und Violaine Lochu

17.15 Uhr: Lautmusik-Konzert Jaques Demierre und Vincent Barras

18 Uhr: Wir gehen zu den Birken-Performance Andrea Graf und Brigitta Gehrig

18.45 Uhr: Abendessen

19.45 Uhr: Lesung Klaus Theweleit aus seinem Buch „A-E-I-O-U“, im Gespräch mit Stefan Zweifel

20.45 Uhr: Zweiter Teil des Ernst-Eggimann-Programms, des Oberton-Chors Partial: Lue

29. September, Literaturhaus Basel, Location: Jazzcampus

11 Uhr: Begrüßung mit einer Einführung zum Dadaismus

11.05 Uhr: Aufführung des für das Festival gemachten Dada-Films von Alexander Kluge, Werk-Gespräch zwischen ihm und Stefan Zweifel

12.30 Uhr: PAROLE Lautpoesie-Performance Elke Schipper (Texte, Konzept, Stimme) und Michael Griener (Percussion)

Mittagspause

14.30 Uhr: Aufführung der Ursonate Heinzl Spagl (Rezitation), Florian Galow (Kontrabass)

15.30 Uhr: Dada-Talkrunde: mit Michael Lentz, Stefan Zweifel, Dagmara Kraus und Christian Uetz

16.30 Uhr: Rausschmeisser-Lesung (mit dem Schwyzer Ödeli): Urs Allemann

Offenes Publikums-Gespräch.